Fonte: IPA Amadeus e Fiorello

Uno scontro senza pari, tra Rai1 e canale NOVE, con parte del Festival di Sanremo che torna alla corte di Fabio Fazio. Gli ascolti tv del 4 febbraio rivelano i dati della mossa astuta del conduttore ligure che si riprende il posto che ha sempre occupato nella copertura dei contenuti della kermesse, dopo che l’azienda di Viale Mazzini gli ha negato di ospitare il vincitore nei giorni immediatamente successivi alla proclamazione.

Rai1 ha invece risposto con Il Commissario Montalbano in replica, mentre Rai3 torna con Report di Sigfrido Ranucci. Su Rete4, Giuseppe Brindisi – alla guida anche di Diario del Giorno di Andrea Giambruno – conduce Zona Bianca. Gerry Scotti ha invece proposto lo show dei record su Canale5. Infine, su Italia1 è andato in onda Barry Seal – Una storia americana.

Testa a testa tra Rai1 e Canale5

Il Commissario Montalbano in replica vince per un soffio contro Lo Show dei record, per un decimo di punto. Rai1 totalizza infatti il 16,6% mentre Canale5 si ferma al 16,5%. Bene Che tempo che fa, con Amadeus e Fiorello da Fabio Fazio, che si stabilisce intorno al 10,5% mantenendo alta la media stagionale.

Ottimo risultato per il PrimaFestival

Il Festival di Sanremo è entrato nel vivo con il PrimaFestival, condotto da Paola e Chiara con la partecipazione di Mattia Stanga e Daniele Cabras. La fascia in onda in access prime time sta ottenendo ottimi risultati, con uno share del 20%. Affari tuoi, con la conduzione di Amadeus, interessa al 25,8% dei telespettatori.

I risultati del preserale

Su Rai1, L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7, condotto da Marco Liorni, ha incollato davanti al video 3.223.000 spettatori (20,8%) mentre L’Eredità Weekend interessa a 4.349.000 spettatori (24.,5%). Su Canale5 Avanti il Primo! Story di Paolo Bonolis totalizza 2.404.000 spettatori (16%) mentre Avanti un Altro! Story conquista 3.178.000 spettatori (18,2%). Su Rai2 la finale del Duo tecnico misto di Nuoto Artistico ai World Aquatics si prende 468.000 spettatori (3,4%) mentre Novantesimo Minuto ha registrato 569.000 spettatori (3,2%) nella prima parte e 517.000 spettatori (2,6%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha interessato 459.000 spettatori (2,8%) mentre C.S.I. Miami è la scelta di 743.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 l’informazione dei TGR interessa a 2.052.000 spettatori con il 12.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore si prende 537.000 spettatori con il 2.8%. Su Tv8 4 Hotel raduna 428.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Little Big Italy conquista 221.000 spettatori (1,5%) e Che Tempo Che Farà si prende 462.000 spettatori (2,5%).

Gli ascolti tv in aggiornamento dalle 10.