Amici Speciali, Sabrina Ferilli come Catwoman: il look in pelle per la finale

Per la finale di Amici Speciali, Sabrina Ferilli ha deciso di osare e ha stupito davvero tutti, con un total look di pelle nera. Un completo da vera Catwoman, che ha lasciato i telespettatori senza fiato.

Per l’ultima puntata del talent firmato da Maria De Filippi l’attrice non ha avuto paura di mostrare il suo fisico mozzafiato, indossando una camicetta con cerniera – con una generosa scollatura – e dei pantaloni in pelle, con un cinturone a doppio giro con una grande fibbia argentata.

La Ferilli ha completato il suo outfit con dei sabot ton sur ton con un tacco vertiginoso e un choker con delle grandi perle, che hanno donato luminosità al suo look. I capelli sciolti con morbide onde hanno regalato ancora più sensualità alla sua immagine, così come il make up dai toni caldi e intensi, con uno smokey eyes bronzato. Ha scelto poi un rossetto nude, per non caricare ulteriormente il trucco.

Non è la prima volta che l’attrice decide di osare con dei capi in pelle: Sabrina, che è stata spesso ospite nella giuria del talent show, aveva già indossato questo completo qualche anno fa, sempre con dei sandali neri (anche se un modello leggermente diverso), senza portare gioielli.

Il look della Ferilli è apparso in forte contrapposizione con quello di Eleonora Abbagnato, l’altra giudice di questa edizione del programma, insieme a Gerry Scotti e Giorgio Panariello.

La ballerina infatti ha optato per un outfit morbido, con una maglia pailettata sui toni champagne e un pantalone largo e bianco, abbinati a delle décolleté cipria. La Abbagnato ha scelto poi di raccogliere la folta chioma bionda in una coda di cavallo, e ha indossato dei semplici orecchini pendenti e brillanti.

Sabrina Ferilli ha mostrato il suo lato più esuberante in occasione di questa puntata di Amici Speciali: durante l’esibizione di Alberto Urso, che ha cantato una versione rimodernata di Dimmi quanto tu verrai, ha abbandonato per qualche minuto la sua poltrona da giudice per mettersi a ballare sul palco insieme al giovane cantante.

Il suo entusiasmo ha trascinato il pubblico (seppur ridotto) in studio, portando la collega ballerina ad esibirsi insieme a lei.