Amici Speciali: la Ferilli si vendica di Maria, ma la pole dance della Abbagnato strega tutti

Ad Amici Speciali, Sabrina Ferilli si vendica di Maria De Filippi, ma è Eleonora Abbagnato a conquistare tutti con una strepitosa pole dance. Fra un’esibizione e l’altra dei concorrenti (la più commovente è stata senza dubbio quella di Michele Bravi), anche i giudici dello show hanno conquistato il centro della scena, fra gag e momenti coinvolgenti. Dopo la scorsa puntata, in cui la moglie di Costanzo le aveva teso una trappola, rendendola vittima di uno scherzo, la Ferilli ha deciso di vendicarsi dell’amica.

Nel corso della semifinale dunque ha deciso di sottoporla a un quiz molto particolare in cui a ogni risposta sbagliata, la De Filippi era costretta a spaccarsi un uovo in testa. Al primo errore l’uovo si è frantumato sulla fronte di Maria, ma non è stato così per il secondo. Al terzo invece le due amiche l’hanno spaccato contemporaneamente, fra le risate dei presenti. La Ferilli ha così potuto consumare la sua vendetta nei confronti della conduttrice che, una puntata dopo l’altra di Amici Speciali, si è divertita a stuzzicarla.

Questa volta però Sabrina non è stata l’unica grande protagonista della trasmissione. A conquistare la scena Eleonora Abbagnato che ha stregato tutti con la sua pole dance. La ballerina classica infatti ha raccolto la sfida lanciata ai giudici e non si è tirata indietro di fronte alla richiesta di Maria De Filippi di realizzare un’esibizione simile a quella di Jennifer Lopez in Le Ragazze di Wall Street in cui l’attrice veste i panni di una spogliarellista. Al centro dello studio, con eleganza e un pizzico di ironia, Eleonora ha dato prova di essere bravissima anche nella pole dance.

Non a caso ha lasciato tutti a bocca aperta, soprattutto Rudy Zerbi che ha mostrato di apprezzare molto la performance. “Zerbi è impazzito”, ha detto Maria De Filippi alla Abbagnato, ridendo divertita. “Eleonora è nata per stare sul palo!”, ha replicato l’insegnante di canto, colpito dalla bellezza della ballerina e la conduttrice l’ha subito ripreso: “Ma non dire così!”, ha tuonato, fra gli applausi e le risate della prima ballerina, che è tornata al suo posto, pronta a giudicare i concorrenti.