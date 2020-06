Amici Speciali, The Kolors si ritirano dalla finale: l’annuncio di Stash

editato in: da

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

The Kolors non sono più i finalisti di Amici Speciali: ad annunciarlo è Stash che ha svelato la scelta della band di rinunciare al posto nella trasmissione di Maria De Filippi. Nella semifinale, il gruppo aveva conquistato un posto per la finalissima dello show, ma in seguito a una lunga riflessione ha cambiato idea. “Comunicazione ufficiale! I The Kolors rinunciano al loro posto da finalisti”, si legge sul sito ufficiale di Amici Speciali con tanto di video in cui il frontman della band spiega i motivi di questa decisione.

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista – rivela il cantante -, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”.

A giocarsi la finale di Amici Speciali saranno Alessio Gaudino, Irama e Michele Bravi. Il quarto finalista, che dovrà prendere il posto dei The Kolors, verrà scelto proprio dai tre artisti. “A decidere chi sarà la persona che prenderà il mio posto saranno gli altri tre finalisti, esattamente come hanno fatto con me – spiega Stash -. Per cui, ci vediamo venerdì, ci divertiremo”. Gli altri otto concorrenti che hanno animato lo show di Maria De Filippi infatti parteciperanno alla trasmissione come supporter dei finalisti. Ci saranno quindi anche i The Kolors, oltre ai giudici della trasmissione, da Eleonora Abbagnato, che la scorsa settimana ha conquistato tutti con la sua pole dance, a Sabrina Ferilli, grande protagonista del programma con i suoi scherzi, sino a Gerry Scotti e Giorgio Panariello. Il super favorito resta Michele Bravi: per lui Amici Speciali segna una rinascita dopo il dramma dell’incidente, vissuto qualche anno fa, e l’addio (momentaneo) alla musica.