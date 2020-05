Amici Speciali: perché potrebbe vincere Michele Bravi secondo noi

editato in: da

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

Chi vincerà Amici Speciali? Il vincitore del nuovo show di Maria De Filippi potrebbe essere Michele Bravi. Cantante di successo, tornato sul piccolo schermo dopo un periodo difficile, è il concorrente più quotato per la vittoria. Lo diciamo noi, ma anche i principali bookmaker che scommettono sulla sua vittoria.

I motivi per cui Michele Bravi è il favorito di Amici Speciali sono molti. Primo fra tutti il fatto che è stata la stessa Maria De Filippi a volerlo fortemente nella trasmissione. Lo scorso 22 novembre 2018 infatti la vita del cantante è cambiata per sempre. Michele è stato coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una 58enne. Una vera e propria tragedia per l’ex vincitore di X Factor, che da allora si è allontanato non solo dalla tv, ma anche dal mondo della musica.

Negli ultimi anni Michele si è isolato da tutto e da tutti, lavorando su sè stesso per ritrovare la pace. Il suo ritorno alla musica, con l’uscita del singolo La vita breve dei coriandoli, coincide con quello in televisione. Ad Amici Speciali, Bravi ha svelato, ancora una volta, il suo enorme talento, lasciandosi andare all’emozione. I concorrenti in gara nello show sono ben 12, tutti grandi artisti selezionati da Maria De Filippi: 7 nella sezione canto e 5 nella categoria del ballo. A giudicarli una giuria composta da quattro giudici – Eleonora Abbagnato, Giorgio Panariello, Sabrina Ferilli e Gerry Scotti – e il pubblico da casa.

Il super favorito, in grado di superare anche Irama e Gaia Gozzi, è Michele Bravi. Merito della sua voce, della bravura e di una storia personale che non lascia indifferenti. Amici Speciali infatti rappresenta il primo punto nel suo percorso di rinascita e riscoperta della vita, dopo il dramma e il dolore.

“Quando subisci un trauma forte – ha svelato al Corriere della Sera – la tua vita si sposta su un livello diverso, che non parla con quello di prima. Quando rivedo le mie vecchie immagini – io a Sanremo, io su un palco di qualche tour – è come se stessi guardando non dico uno sconosciuto, ma una persona che vive nel palazzo di fronte: la riconosci, ma non sai bene chi sia”.