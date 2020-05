Amici Speciali, Maria De Filippi riporta Bravi in Tv e diverte con la Ferilli

editato in: da

Maria De Filippi è tornata in onda con il suo talent-show. Si tratta, però, di una versione molto particolare: Amici Speciali. I concorrenti, per la maggior parte selezionati tra i migliori partecipanti delle edizioni passate, gareggiano non solo per la vittoria, ma anche per raccogliere fondi che andranno in beneficenza.

Alberto Urso, Giordana Angi, Gaia Gozzi, Michele Bravi, Irama, Random e i The Kolors sono gli artisti scelti per il circuito canto. Per la danza, invece, si sfideranno Andreas Muller, Gabriele Esposito, Alessio Gaudino, Javier Rojas e Umberto Gaudino. Volti noti anche nella giuria, formata da Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Gerry Scotti. A loro si aggiungono Alessandra Celentano, Rudy Zerbi e Beppe Vessicchio. Assente Eleonora Abbagnato, impossibilitata a raggiungere lo studio per la prima puntata.

Un cast d’eccezione, quello messo su da Maria De Filippi. La presentatrice ha così dato il via ad Amici Speciali. I ragazzi, divisi in due squadre, hanno fin da subito mostrato il loro talento. Grande attesa soprattutto per Michele Bravi, che torna a cantare dopo un lungo periodo di pausa dovuto ad uno spiacevole evento della sua vita: un incidente avvenuto nel 2018 che lo ha toccato profondamente. Il cantante, così, si rimette finalmente in gioco. Bellissime le parole che la presentatrice ha riservato al ragazzo:

Volevo dirti che sono felice che tu sia qua. Penso che tu sia un grande artista e ogni volta che canti per me è commovente. Arrivi al cuore delle persone, sempre.

Anche la presenza di Sabrina Ferilli nello studio ha immediatamente attirato l’attenzione. Bellissima, con un completo color ruggine, ha divertito con la sua complicità con Maria De Filippi. Le due, infatti, sono ormai una coppia artistica collaudata ed amata.

Giorgio Panariello, inoltre, ha notato un portafortuna, un corno rosso, legato alla cintura della De Filippi. La presentatrice ha rivelato, poi, che l’oggetto le è stato donato proprio dall’attrice romana e ha scherzato con lei sull’attitudine a fare regali svelandone il prezzo:

Non le ho mai rivisto niente di quello che le ho dato, – ha ribattuto la Ferilli – per me li regala ad altri.

Resta, invece, il mistero su Vanessa Incontrada. L’attrice, infatti, aveva dichiarato, in una diretta su Instagram, che avrebbe partecipato alle quattro puntate dello show. La sua assenza in studio, quindi, ha sollevato la curiosità dei telespettatori. La De Filippi, però, ha preferito tacere e non rivelare cosa è successo.

Amici Speciali, insomma, è iniziato nel migliore dei modi. Talento, divertimento ed emozioni sono gli ingredienti che Maria De Filippi ha sapientemente selezionato per offrire al pubblico, ancora una volta, un programma accattivante.