Michele Bravi torna dopo l’incidente e va ad Amici Speciali

editato in: da

Michele Bravi torna in tv dopo l’incidente e va ad Amici Speciali. Gli ultimi anni sono stati particolarmente difficili per il cantante, coinvolto in un incidente stradale in cui ha perso la vita una persona. Un periodo durissimo per Michele, che si è allontanato dalle luci della ribalta per fare i conti con il dolore e che ha scelto di tornare sul piccolo schermo nello show di Maria De Filippi: Amici Speciali.

Nel programma, Michele canterà le su canzoni e sarà affiancato da tanti altri artisti di successo. “Solo un anno fa non credevo sarei stato in grado di farlo – ha confessato al Corriere della Sera -. Dopo essere stato in silenzio per mesi, un silenzio totale, visto che per almeno due non ho detto una parola, un anno fa avevo deciso di provare, andando ospite a un concerto della mia amica Chiara. Ma non pensavo di farcela. […] Con il tempo invece ho sentito il desiderio di trasmettere questo messaggio semplicissimo ma travolgente: bisogna farsi aiutare, il dolore non scompare per inerzia. Se non viene curato, diventa letale. Sarà una banalità ma per me è stata una rivelazione enorme e ora sto semplicemente ripetendo le cose che mi sono state dette per un anno e mezzo”.

Michele Bravi ha poi raccontato l’incontro con Maria De Filippi, che l’ha fortemente voluto ad Amici Speciali. “Quando ho finito di scrivere le canzoni, lei è stata tra i primi a cui volevo farle sentire – ha detto -. Per molto tempo ho visto al massimo dieci persone in tutto, sono stato molto protetto. Appena ho finito il disco ho cercato di riaprirmi, iniziando da chi mi aveva aiutato, spronato. Quello con lei, ad “Amici” (come tutor nel 2017) era stato il mio ultimo lavoro, l’ultimo di quel Michele che non conosco più molto bene… già allora era molto carina nello spingere la mia creatività. Assieme a Rudy Zerbi ci siamo incontrati per capire come poter sbloccare certe cose”.

I fan attendono con impazienza di vedere Michele Bravi ad Amici Speciali, dopo una lunga assenza. Lui si sente pronto, anche se non nasconde le difficoltà. “Per me resta tutto strano. Entusiasmante anche, ma strano – ha ammesso -. Ero abituato anche solo a uno studio come quello dove facciamo il programma, ma adesso no. Maria mi aiuta, mi sta vicino e le sono molto, molto grato”.