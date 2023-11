Fonte: IPA Michele Bravi

Tra i cantanti italiani che nell’ultimo periodo stanno rendendo felici i propri fan pubblicando nuovi singoli c’è anche Michele Bravi, che ha rilasciato il suo brano Odio il 27 ottobre 2023. Il cantante ha anche pubblicato il videoclip del pezzo, che ha deciso di commentare in modo ironico insieme a sua madre per via di qualche spezzone hot.

“Odio”: il commento della madre di Michele Bravi

“Troppo spinto?” chiede Michele Bravi alla madre mostrandole il video del suo ultimo singolo Odio. Qualche momento di silenzio, poi la risposta della mamma: “No… Perché?” “Eh, s… tutto il tempo!” risponde lui. “Eh vabbè”. Una scelta artistica, quella di Michele Bravi, che pare non destare nessuna agitazione nella madre.

Un video ironico che ha fatto il giro dei social, ma anche una risposta a tutti quei commenti degli utenti che, invece, hanno trovato i litigi, i baci appassionati, i corpi nudi e gli abbracci sotto la doccia della clip troppo hot. Un video che però vuole raccontare una storia di intimità vissuta all’interno di una relazione disfunzionale. Una dipendenza fisica ed emotiva, l’ossessione e l’odio che può nascere da un amore, che il cantante ha deciso di mostrare in bianco e nero.

Storia e scelta artistica che, nonostante le critiche, è stata capita e apprezzata da moltissimi fan dell’ex cantante della scuola di Maria De Filippi. “Quello che ho visto già mi piace e mi incuriosisce molto. Canzone e immagini. Bravo come sempre Michele, un’altra sfaccettatura di te.”

Michele Bravi, “Odio”: testo della canzone

Un video sicuramente d’impatto, che però racconta perfettamente il significato di Odio, regalando delle immagini nitide e passionali di un brano profondo.

Ecco il testo della canzone:

Quanto ti odio

Ti odio, ti odio, ti odio

Perché ti amo

Ti amo, ti amo, ti amo

E più ti guardo e più capisco quanto sei bugiardo

E vorrei andarmene ma il punto è che non riesco a farlo

E di sicuro con lui lo penso tutte le volte

Facevate l’amore per tutta la notte

Ma come posso farne a meno

Lo vedi che mi sono arreso

Però ti odio e non lo nego

Perché ti amo pensa quanto sono scemo

Ed è iniziato come un gioco

Guardami adesso grido aiuto

Che ti odio da perderci il fiato

Ma quanto è vero che ti amo

Di te non mi rimane niente

Ma di me hai preso tutto senza chiedere

E anche stanotte tu che sbagli il mio nome

E lo so che fa male ma non riesco a scappare da te

Che cerchi sempre in me il colpevole

Lo senti il sale delle lacrime

E mi si è rotta la voce

Che c’è l’aria viziata quando parlo d’amore con te

Odio i nostri corpi

Nudi sopra un letto

riescono a parlarsi con le carne ma

Quando poi ti guardo

Non ci vedo niente, solo un vuoto intenso e ruvido

Non mi chiedere, non mi chiedere

No

Non mi chiedere, non lo chiedere

No

Ché non riesco a stare neanche un giorno senza te

Ma come posso farne a meno

Lo vedi che mi sono arreso

Però ti odio e non lo nego

Perché ti amo pensa quanto sono scemo

Ed è iniziato come un gioco

Guardami adesso grido aiuto

Che ti odio da perderci il fiato

Ma quanto è vero che ti amo

Di te non mi rimane niente

Ma di me hai preso tutto senza chiedere

E anche stanotte tu che sbagli il mio nome

E lo so che fa male ma non riesco a scappare da te

Che cerchi sempre in me il colpevole

Lo senti il sale delle lacrime

E mi si è rotta la voce

Che c’è l’aria viziata quando parlo d’amore con te

Quanto ti odio

Ti odio, ti odio, ti odio

Perché ti amo

Ti amo, ti amo, ti amo

Di te non mi rimane niente

Ma di me hai preso tutto senza chiedere

E anche stanotte tu che sbagli il mio nome

E lo so che fa male ma non riesco a scappare da te

Che cerchi sempre in me il colpevole

Lo senti il sale delle lacrime

E mi si è rotta la voce

Che c’è l’aria viziata quando parlo d’amore con te