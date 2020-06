Amici Speciali, Umberto Gaudino è il quarto finalista al posto dei The Kolors

editato in: da

Amici Speciali, tutti i protagonisti dello show di Maria De Filippi

Il quarto finalista di Amici Speciali è Umberto Gaudino. Sarà lui a sfidare gli altri artisti nella finalissima dello show di Maria De Filippi al posto dei The Kolors. Qualche giorno fa infatti Stash aveva comunicato la volontà di non affrontare la sfida per vincere l’ambitissima coppa. Il cantante ed ex star di Amici durante la semifinale non aveva nascosto l’emozione per il risultato raggiunto, ma poche ore dopo aveva annunciato una scelta importante.

“Pur essendo molto lusingato di essere stato scelto come finalista – aveva confessato Stash in un video -, sin da subito, sin dal primissimo momento dopo la puntata, mi sono sentito di rinunciare a quel posto da finalista. Seppur simbolico, quel trofeo è pur sempre un’opportunità. Io di opportunità da questo posto ne ho avute già tante. La mia coppa l’ho alzata nel 2015. Da due anni sono professore in questa scuola e gran parte di questi ragazzi che vedete in questo programma li ho interrogati, li ho visti crescere artisticamente, ho dato voti, li ho consigliati per cui mi sembra giusto rinunciare in questo momento al mio posto di finalista”.

In finale sono arrivati altri tre artisti molto amati oltre ai The Kolors: Alessio Gaudino, Michele Bravi e Irama. Sono stati proprio loro a scegliere il quarto finalista. Sul profilo Instagram di Amici Speciali sono apparsi diversi video in cui i due cantanti e il ballerino fanno il nome di Umberto. “Faccio il nome di Umberto”, hanno detto tutti i finalisti, affermando di rispettar la decisione di Stash e di averne preso atto. Sarà Gaudino dunque ad affrontare la finalissima a cui prenderanno parte tutti i protagonisti della trasmissione. Lo show della De Filippi, realizzato per raccogliere fondi a favore della protezione civile, si è rivelato un grande successo. Complice un cast composto da grandi artisti e un’ottima giuria, capitanata da Gerry Scotti e Giorgio Panariello, ma soprattutto da Eleonora Abbagnato e Sabrina Ferilli. La prima ha stregato tutti con la sua pole dance durante la semifinale, mentre la seconda è stata protagonista di gaffe e scherzi divertenti.