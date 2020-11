Chi è Leonardo Lamacchia di Amici 2020

editato in: da

Nato a Bari in Puglia nel 1994 Leonardo Lamacchia è uno dei nuovi alunni della classe di canto di Amici 20. Pugliese ma trasferito a Napoli, 26 anni ha raccontato di aver fatto diversi lavori per mantenersi: dal cameriere al barista, fino al commesso. Maria De Filippi lo ha introdotto con una breve spiegazione in cui ha ricordato anche la risposta alla domanda: qual è stato il tuo più grande ostacolo durante il lock down? Il giovane cantante ha ricordato di essere stato licenziato e di essersi sentito inutile dovendo chiedere aiuto economico ai genitori, mentre invece voleva essere lui di aiuto.

Nel corso della puntata ha cantato un suo brano: L’appuntamento. Una voce intensa e un’interpretazione molto sentita che sono piaciute agli insegnanti, che hanno deciso di dargli il banco. Doppio sì per lui: da Arisa e da Rudy Zerbi.

E nella scuola di Amici 2020 ha nuovamente mostrato il suo talento e le capacità interpretative nella puntata del 21 novembre con Tu non mi basti mai di Lucio Dalla.

Leonardo Lamacchia non è un esordiente, si è classificato al quarto posto delle Nuove Proposte dell’edizione 2017 del Festival di Sanremo dove aveva presentato il brano Ciò che resta, canzone che ha dato il nome anche all’album uscito lo stesso anno e che racchiude in tutto sei brani. Oltre a quello già citato: È soltanto pioggia, Le chiavi del mio mondo, Uomo a metà, Un brutto sogno e Giulia dorme. Leonardo ha iniziato a cantare già da giovanissimo in un coro di voci bianche e ha studiato piano. Negli anni ha aperto anche concerti importanti, tra gli altri di Ermal Meta.

Leonardo è molto attivo su Instagram dove ha un profilo che contra oltre 13mila follower e dove condivide tantissimi scatti. Anche dell’ingresso nella scuola di Amici di Maria De Filippi con una foto che lo ritrae mentre è intento a cantare. Nella didascalia ha scritto a tutti i suoi follower: “Inizia un nuovo percorso meraviglioso. Grazie a tutti per i messaggi, siete tutti con me. Leo”.

Oltre alla carriera musicale ha portato avanti anche gli studi e si è laureato in Disegno industriale all’Università degli Studi di Bari.