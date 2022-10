Britney di nuovo nuda sui social: le critiche e l’imbarazzo dei figli

Britney Spears compie 40 anni: i suoi outfit iconici dal 2000 ad oggi

Britney Spears, did it again: la pop star, che da quando si è liberata della custodia paterna sembra voler urlare al mondo intero la sua felicità e voglia di libertà, sembra essersi fatta prendere un po’ troppo la mano, visti i ripetuti post senza veli, tutti sempre uguali e apparentemente sconclusionati.

Lei che balla (mezza) nuda in casa, lei che posa (completamente) nuda in spiaggia, in quello che è diventato il buen retiro suo e del terzo marito Sam Asghari: Maui, alle Hawaii.

Britney Spears, le foto nuda alle Hawaii

L’ultimo recente episodio la vede protagonista di alcune foto scattate nella spiaggia pubblica di Maui, davanti a vacanzieri ovviamente basiti, completamente nuda. Postate sul suo account Instagram con emoticon a cuoricino a coprire le parti intime.

Britney nuda sui social: la preoccupazione dei fan

I fan cominciano a esprimere qualche preoccupazione: perché se è vero che all’inizio poteva essere un semplice modo di dire la mondo: “Sono finalmente libera e faccio quel che voglio”, adesso la reiterazione sa di confusione.

Britney e i post nuda: l’imbarazzo dei figli

In mezzo c’è anche l’imbarazzo dei figli Jayden, 16 anni, e Sean Preston, 17, che vivono col padre Kevin Federline e che hanno espresso il loro disagio e preoccupazione per la madre: “È quasi come se dovesse pubblicare per forza qualcosa per attirare l’attenzione. Questo va avanti da anni in realtà e potrebbe non fermarsi mai“.

I ragazzi non vedono la madre da mesi, non erano presenti nemmeno al suo matrimonio con Asghari. Britney li ha accusati di “averla abbandonata” e di “essere odiosi” in un post su Instagram poi cancellato, doo il quale Kevin ha pubblicato video che mostrava la cantante “urlare e inveire” contro i suoi figli quando erano più piccoli.