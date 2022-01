Britney Spears festeggia il 2022 all’insegna della libertà (e nudità)

Britney Spears compie 40 anni: i suoi outfit iconici dal 2000 ad oggi

Britney Spears è felice e si sente (finalmente) libera, lo si è capito. La cantante, che dopo anni di battaglie, è riuscita, grazie anche al supporto dei fan e dei media, a riscattarsi dalla custodia paterna, sta festeggiando la sua ritrovata libertà insieme al fidanzato Sam Asghari a suon di viaggio e selfie che documentano visivamente la sua gioia.

Britney Spears, nuovo anno all’insegna di libertà e nudità

L’ultimo, fresco di nuovo anno, è una serie di scatti postati sul suo account Instagram che la ritraggono completamente nuda, ricoperta solo da un fiore e una emoji a cuore rosa per oscurare alcune parti del suo corpo e non incappare nella censura social, e la didascalia più che esplicativa: “L’energia della donna libera non è mai stata così bella“.

A rendere il tutto più provocante, nello scatto, Brit indossava solo un girocollo di pizzo bianco e calze autoreggenti abbinate senza nient’altro addosso…

Britney Spears, foto seminuda sui social (che fanno discutere)

Non è la prima volta che Britney si mostra seminuda sui social: numerosi i suoi scatti in topless negli ultimi mesi. E poiché i fan avevano precedentemente espresso la loro preoccupazione per alcune immagini giudicate eccessive, e secondo i più allarmisti sintomo del fatto che la cantante non fosse del tutto guarita e andasse ancora “monitorata”, la cantante ha ora iniziato a disabilitare i commenti sui suoi post, per evitare qualunque polemica.

Il post ha comunque suscitato scalpore ed è stato ripreso in forma ironica anche da altri vip. Come il rapper The Game (vero nome Jayceon Terrell Taylor) che ha postato la stessa immagine ai suoi 12,1 milioni di follower con la didascalia: “Free da gang”.

Ma Brit se ne infischia di critiche, sfottò o moralismi. Lei oggi si sente davvero “Free Britney” e lo urla e dimostra in tutti i modi.