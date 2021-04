Oggi è un altro giorno, quando Red Canzian stava con Mia Martini

editato in: da

Serena Bortone, vita privata e trasmissioni

Nel corso del nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, lo show pomeridiano di Serena Bortone, la conduttrice ha accolto in studio Red Canzian – storico membro dei Pooh – che si è lasciato andare ad una lunga intervista, raccontandosi a tutto tondo. Tra carriera e vita privata, è emerso il ritratto di un uomo normale eppure straordinario.

Durante la chiacchierata con la Bortone, è stato inevitabile toccare alcuni temi un po’ più intimi. Come la storia d’amore che Canzian ha vissuto con Mia Martini, una relazione che è durata poco tempo, ma che ha lasciato il segno. Il cantante, in passato, aveva rivelato che tra lui e Mimì era finita per volere della talentuosa artista. “Un giorno mi disse: ‘Ti lascio perché ho paura di star male se mi innamoro troppo di te'” – aveva confidato in quell’occasione Red Canzian. E oggi, ai microfoni di Rai1, è tornato sull’argomento.

“Lei aveva paura della felicità” – ha ricordato il bassista dei Pooh – “È stata una cosa grande e piccola allo stesso tempo, perché è durata poco. Ed è stata una cosa assolutamente platonica”. Red Canzian ha voluto poi raccontare un aneddoto che, ancora una volta, ci parla della tragedia interiore vissuta da Mimì: “Mi ricordo un programma che facemmo in televisione quando lei, purtroppo, veniva accusata di portare sfortuna, che è una delle violenze più oscene che si possano fare a una persona. Quando ci fu da cantare il brano finale, ci fu un fuggi fuggi generale. Lei venne vicino a me e cantammo abbracciati. E se sono qua, tanto male non mi è andata. Credo che fosse una persona assolutamente straordinaria“.

Canzian ha vissuto tante grandi storie d’amore, ma nel 2000 è convolato a nozze con la sua Beatrice Niederwieser: “Eravamo entrambi sposati, eravamo due coppie amiche. Son quelle cose che crescono. L’amore è troppo forte, non è una cosa che riesci a governare. Sia io che Bea siamo stati male, perché siamo due persone per bene”. Su di lei, ha speso parole bellissime: “Sono contento perché abbiamo fatto una famiglia meravigliosa“. Quando si sono sposati, Beatrice aveva già un figlio di nome Philipp Mersa, mentre Red aveva una figlia, la splendida Chiara Canzian.

Proprio lei gli ha voluto regalare una sorpresa, collegandosi in diretta a Oggi è un altro giorno per raccontare qualcosa in più sul suo papà. Un’emozione grandissima che ha commosso il cantante, la stessa che ha poi provato nel rivedere alcune immagini di uno dei suoi più cari amici, Stefano D’Orazio. L’ex compagno di mille avventure con i Pooh si è spento qualche mese fa, ma il dolore è ancora vivo nel suo cuore: “Ogni tanto mi sveglio al mattino e penso che tutto quello che è successo il 6 novembre non sia accaduto davvero. Uno come lui non riesco ad immaginare che non c’è“.