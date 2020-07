Chi è Beatrice Niederwieser, la moglie di Red Canzian

editato in: da

Beatrice Niederwieser è la donna che ha conquistato e sposato Red Canzian, polistrumentista nonché storico componente dei Pooh. Ospite di Pierluigi Diaco nello studio di Io e Te venerdì 24 luglio, Red Canzian è convolato a nozze con Beatrice, detta Bea, nel 2000.

Ai tempi del loro matrimonio, entrambi erano già genitori: lui di Chiara, ex cantante oggi chef di successo nata dall’amore con l’ex moglie Delia Gualtiero, e lei di Philipp, batterista e compositore che ha collaborato con grandi nomi della musica come Pino Daniele, Patty Pravo e Michele Zarrillo e che ha con Red un rapporto speciale.

Il primo incontro fra Beatrice e lo storico componente di una delle band che hanno segnato la musica italiana è avvenuto in un locale di Corvara, una delle località di montagna più famose e apprezzate. Come raccontato da Canzian stesso nel corso di un’intervista rilasciata qualche anno fa, lui e la sua attuale moglie si sono conosciuti grazie a degli amici comuni.

La scintilla, però, non è scoccata subito. Come specificato sempre da Red Canzian – Bruno Canzian all’anagrafe – Bea sarebbe diventata la sua seconda moglie una decina di anni dopo da quel giorno a Corvara che li vide incrociare i loro sguardi per la prima volta.

Lontana dal mondo dello spettacolo, Beatrice è stata definita dal marito, che in passato è stato legato a grandi signore del mondo della musica come Patty Pravo e Mia Martini, come la sua musa ispiratrice.

La Niederwieser, da tanti anni al fianco di uno dei musicisti italiani più talentuosi, ha sempre mantenuto un profilo caratterizzato dalla cifra della discrezione: per rendersene conto, basta ricordare che non è attiva sui social.

Il suo volto – è una donna bellissima e dal sorriso dolce – è però noto al grande pubblico grazie al marito, che condivide spesso foto che li vedono assieme in momenti speciali. Tra questi, è possibile citare gli scatti del matrimonio, celebrato il 22 giugno 2019, tra Chiara Canzian e Sandro Cisolla, partner della figlia di Red nella vita e nel lavoro.

Da non dimenticare sono poi le foto che vedono la coppia, che il 9 luglio 2020 taglierà l’importante traguardo dei due decenni di matrimonio, in compagnia di amici come Lorella Cuccarini.