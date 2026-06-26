GettyImages Molti dei prodotti preferiti dalle celebs puoi averli a prezzi mini grazie al Prime Day

Alle celebs piace condividere i loro segreti di bellezza con i fan, perché alla fine tutte condividiamo gli stessi problemi quando si tratta di capelli e pelle e allora perché non affrontarli apertamente e insieme? Non è raro leggere interviste o vedere video caricati sui loro profili social in cui attrici o modelle parlano dei prodotti che a loro dire gli hanno cambiato la vita.

La cosa sorprendente è che non si tratta di cosmetici dal prezzo stellare che solo loro possono permettersi, la maggior parte sono prodotti low cost che possiamo acquistare su Amazon. Anzi quei prodotti che solitamente hanno un prezzo contenuto fino alla mezzanotte di oggi (per la precisione fino alle 23:59) li puoi acquistare anche tu spendendo pochissimo approfittando dei Prime Day. Pronta a fare scorta di creme, sieri e shampoo che arricchiranno la tua skincare e haircare routine per pelle e capelli dall’effetto glow senza svuotare il portafoglio?

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La crema viso Eucerin trova d’accordo molte delle celebs

Quante volte guardandoci allo specchio abbiamo visto la nostra pelle spenta e opaca? Beh, possiamo consolarci perché non siamo le uniche, anche star come Beyoncé, Charlize Theron o Nicole Kidman condividono il nostro stesso problema. Loro hanno risolto inserendo nella beauty routine la crema Eucerin Aquaphor, un trattamento riparatorio che contrasta le pelle secca dovuta al cambio di stagione, ma anche al make-up che spesso indossiamo tutto il giorno come le celebs.

Eucerin Aquaphor Il trattamento riparatore preferito da Beyoncé e Charlize Theron

La formula è arricchita da glicerina, dexpantenolo, bisabololo e cera microcristallina e una volta stesa sulla cute va a creare una sorta di film protettivo che trattiene l’acqua naturale della cute andando a rigenerarla e a favorire il processo di guarigione immediato. Infatti Charlize Theron ha affermato che questa crema è stata talmente tanto efficace per lei che ha deciso di farla usare a tutta la famiglia, perfino al figlio. Invece, Beyoncé preferisce inserirla nella sua skincare serale tanto che va a letto con la pelle completamente ricoperta di Eucerin.

Weleda Skin Food, la crema multiuso preferita da Bella Hadid

Di creme per il viso non ne abbiamo mai abbastanza e se vuoi un prodotto multiuso Weleda Skin Food è stata approvata in primis da Bella Hadid, poi anche da Victoria Beckham che in fatto di cura della pelle non è seconda a nessuna e perfino dalla make-up artist delle star Alex Saint. Tutte sono letteralmente impazzite per la crema della Weleda che la truccatrice definisce cibo per la pelle. Un’opinione che trova concorde anche Bella Hadid che ha spiegato di comprarne otto al mese e di avere tutti i formati disponibili, mentre Victoria Beckham ne vorrebbe un formato maxi per quanta ne usa.

Offerta Weleda Italia Skin Food La crema multiuso irrinunciabile per Bella Hadid e Victoria Beckham

Pensata in particolare per le pelli secche e screpolate puoi applicarla sul viso e sul corpo, in poco tempo avrai la pelle molto più morbida e idratata. Il segreto della sua efficacia sta tutto in un mix di ingredienti naturali come la calendula, la camomilla e la viola del pensiero, delicati ed efficaci.

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Uno sguardo fresco e riposato come Kim Kardashian con la crema contorno occhi di Neutrogena

Imprenditrice, modella e madre, Kim Kardashian è una celebs che di certo non si risparmia e come tutte noi anche lei ha confessato di avere spesso borse e occhiaie quando non dorme a sufficienza. A “salvarla” in quesa situazione è la crema low cost di Neutrogena che ora puoi comprare a quasi la metà grazie alle offerte del Prime Day Amazon. La Hydro Boost ha una texture in gel che la rende ultraleggera e facile da assorbire così da poterla applicare poco prima del trucco senza residui sulla pelle. A renderla davvero efficace e a regalare a Kim Kardashian uno sguardo fresco e riposato ci pensano l’acido ialuronico, la vitamina E, gli amminoacidi e gli elettroliti che proteggono e riparano la zona delicata del contorno occhi. Assolutamente da avere.

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Le labbra morbide e il sorriso smagliante di Blake Lively sono merito del balsamo Burt’s Bees

L’abbiamo conosciuta con Gossip Girl e l’abbiamo apprezzata non solo per la sua bravura attoriale dimostrata nelle pellicole in cui ha recitato, ma soprattutto per il suo stile unico e la sua bellezza senza tempo. Blake Lively è una delle star a cui piace parlare dei prodotti che usa nella sua skincare routine e tra i più sorprendenti c’è il balsamo labbra di Burt’s Bees.

Burt's Bees Balsamo per Labbra Avrai labbra morbide come quelle di Blake Lively

Anche le labbra come il resto del viso hanno bisogno di essere nutrite e l’attrice che ama prodotti pratici ha scelto un lip balm che risponde in pieno alle sue esigenze, ed è anche economico con il Prime Day. L’ingrediente di punta è la cera d’api, a cui se ne aggiungono altri tutti di origine naturale e performanti come l’olio di cocco e il burro di karitè che ammorbidiscono le labbra perché agiscono in profondità nutrendole.

Meghan Markle non può fare a meno dei prodotti Kérastase

Non solo cura della pelle, le celebs si prendono cura anche dei capelli e se sogni di avere capelli morbidi e setosi come quelli di Meghan Markle beh, devi sapere che nella sua haircare routine non mancano mai i prodotti Kérastase che lei dichiara di usare “religiosamente”. Tra i preferiti c’è lo shampoo Kérastase Discipline Bain Oleo Relax efficace su tutti i tipi di capelli. Infatti nella famiglia reale Megan non è l’unica ad usarlo, anche Kate Middleton non ne può più fare a meno perché dona un immediato effetto lisciante, previene i baby hair e l’effetto crespo, ma soprattutto rende la chioma molto più elastica, pronta ad accogliere le acconciature che spesso le due sfoggiano in pubblico.

Offerta Kérastase, Discipline Oléo-Relax I prodotti Kérastase sono un must per Meghan Markle

Oltre allo shampoo l’ex attrice della linea Kérastase usa anche maschere, sieri e oli che ora puoi provare approfittando del Prime Day.

Il trattamento riparatore Olaplex amato dalle celebs

Olaplex non ha bisogno di presentazioni, tutte conosciamo i suoi prodotti e i suoi benefici sui capelli, anche le star che lo hanno eletto il loro brand preferito e in particolare non possono più fare a meno del trattamento Olaplex N°.3PLUS. Ad affermarlo sono Margot Robbie, Jennifer Aniston e Jennifer Lopez che spesso sul set o durante le promozioni dei film o concerti stressano i capelli con styling e acconciature. Il trattamento in soli tre minuti dona una nuova lucentezza ai capelli. Da applicare sulla chioma prima dello shampoo la sua azione Plus trasforma i capelli secchi in capelli più forti e morbidi già dal primo utilizzo. Il prodotto best seller da non farsi sfuggire.

Olaplex N°.3PLUS Il trattamento amato da Margot Robbie, Jennifer Aniston

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