Chi è Er Gennaro, il tiktoker che ha duettato con Gianluca Vacchi

editato in: da

Er Gennaro, nome d’arte del tiktoker Alessandro Scarpa, è un giovanissimo influencer che in pochissimo tempo è riuscito ad attirare l’attenzione degli utenti del web. Compreso fin da subito il potenziale dei social, ha iniziato nel 2014 aprendo un canale su YouTube con un amico. Pochi anni dopo, sarebbe diventato un vero e proprio idolo per i suoi coetanei attraverso la creazione di contenuti su Tik Tok.

Nome e cognome: Alessandro Scarpa

Data di nascita: 20 ottobre 2001 a Cantù

Dove abita: Carimate

Nickname: Er Gennaro

Segno zodiacale: Bilancia

Fidanzata: Giulia Sara Salemi

House: Stardust House

TikTok: Er.Gennaro

Instagram: Er.Gennaro

YouTube: Er Gennaro

Er Gennaro da piccolo

Er Gennaro, fin da piccolo, ha dimostrato una grande passione per lo sport. A circa 8 anni ha iniziato a frequentare una scuola di calcio. Ha praticato, poi, la boxe e l’atletica, per tornare infine al calcio. Se con lo sport è sempre stato amore, il tiktoker ha invece avuto qualche problema con gli studi.

Ha iniziato le superiori iscrivendosi ad un istituto tecnico turistico. Durante il secondo anno, però, ha deciso di cambiare scuola e non è stato ammesso all’anno successivo. Ha così dovuto ripetere l’anno scolastico, conseguendo una nuova bocciatura.

Da sempre attratto dai social, nel 2014 Er Gennaro ha aperto il suo primo canale su YouTube con un suo amico, senza riuscire ad ottenere il successo desiderato. La fama è invece arrivata nel 2019, quando è approdato su Tik Tok. Oggi ha un sogno ancora più grande: vuole diventare un attore.

Le storie d’amore di Er Gennaro

La vita privata di Er Gennaro ha attirato l’attenzione di tutti i suoi fan. Nel 2018 ha conosciuto e si è innamorato di una ragazza, Serena, che lo ha aiutato molto a maturare e con il quale ha avuto una relazione per circa due anni. Oggi, però, è fidanzato con la giovane collega Giulia Sara Salemi. I due sono estremamente uniti e, spesso, appaiono sui social uniti facendo sognare i loro follower con foto e video romantici.

Collaborazioni e litigi

Er Gennaro ha sempre mostrato molti dei suoi amici, anche non famosi, attraverso i suoi video su Tik Tok. Tante, però, anche le collaborazioni con le altre giovani star del web. In particolare, l’influencer fa parte della Stardust House e spesso lavora con gli altri componenti, come la fidanzata Giulia Salemi, Aurora Baruto, Mura ed altri.

La Stardust House ha spesso creato contenuti insieme a personaggi molto famosi del mondo dello spettacolo. Er Gennaro, così, ha potuto duettare in un video per TikTok con Gianluca Vacchi. Di recente, infine, ha ottenuto una grande soddisfazione: il cantante Willie Peyote lo ha voluto tra i protagonisti del video per la canzone che ha portato al Festival di Sanremo 2021, ‘Mai dire mai (La locura)’.

Lo scherzo a Er Gennaro

Nei suoi video sui social, Er Gennaro è spesso artefice di divertenti scherzi diretti alla sua fidanza e ai suoi amici e colleghi. Qualche volta, però, ne è stato anche vittima, come quando il collega della Stardust House Albericoyes ha finto di baciare Giulia Salemi.

Le attività di Er Gennaro

Libri

Il tiktoker si è dedicato anche alla scrittura di un libro tutto suo, ‘La nostra rivincita’, pubblicato da Mondadori nel 2020, attraverso il quale ha voluto svelare ai suoi fan il suo lato più nascosto, i suoi segreti e suoi sogni per il futuro. Per lui, ha rivelato, il successo sul web è stata una rivincita. E, sicuramente, tante altre soddisfazioni arriveranno in futuro.