Belen Rodriguez ha condiviso di recente una foto in spiaggia, in cui si mostra senza veli. La conduttrice televisiva ha mostrato il suo fisico straordinario

Belen Rodriguez è tornata a essere una protagonista dei palinsesti televisivi nazionali, grazie alla conduzione di Only Fun sul canale Nove. La conduttrice ha deciso di lasciare Mediaset qualche anno fa, per lanciarsi in dei nuovi coraggiosi progetti lavorativi. Oltre alla televisione, però, Belen Rodriguez è una vera e propria imprenditrice, visto che è a capo di diverse linee d’abbigliamento e, di recente, anche di un brand di cosmetica.

Proprio per promuovere uno dei prodotti commercializzati dal suo marchio di bellezza, la showgirl ha scelto di provocare i suoi sostenitori condividendo una foto completamente senza veli sul suo canale Instagram ufficiale.

Belen Rodriguez, la foto con la maschera

Belen Rodriguez sta vivendo una vacanza all’insegna del relax in Sardegna, dopo un periodo in cui ha rivelato di aver sofferto la mancanza dal mare per dei problemi di salute. Adesso la conduttrice si sta godendo al meglio quest’elemento naturale, tuffandosi sia dalla spiaggia che da delle meravigliose barche. La presentatrice ha accanto a sé i figli Santiago e Luna Marì e, con quest’ultima, si è mostrata in diverse occasioni anche con dei look estivi matchy-matchy.

Nel suo ultimo post social, però, Belen Rodriguez ha deciso di apparire completamente senza veli, mostrando le sue forme perfette, coperte solo da una maschera vaginale a forma di farfalla. Nello scatto, la conduttrice è sdraiata sulla spiaggia e si gode il calore del sole estivo, coprendosi parzialmente con le sue braccia.

Non manca, però, un tocco patinato alla foto, visto che Belen Rodriguez ha sfoggiato un make-up da copertina, composto da ombretto glossy rosa chiaro, eyeliner, mascara e rossetto rosa scuro, in una tonalità matt. Al polso della conduttrice televisiva si trovava un bracciale rigido in oro e sul fianco era in bella vista la celeberrima farfallina.

Belen Rodriguez, i commenti

Belen Rodriguez utilizza spesso i suoi profili social ufficiali per provocare il pubblico, che la segue sempre con grande affetto. Già in passato la conduttrice aveva condiviso uno scatto senza veli, mentre si trovava nella sua vasca da bagno, riscuotendo il sostegno degli utenti della rete. Ma, anche di recente, la presentatrice si era mostrata “come mamma l’ha fatta” in un video condiviso su Instagram, in cui mostrava un suo cambio di look con tutta la forza seduttiva che la contraddistingue.

Anche la foto senza veli in spiaggia ha ricevuto moltissimi commenti positivi: “La famosa farfalla di Belen è tornata più forte che mai”, “Belen sei strepitosa” e “Viva Belen, che bellissima sirena in riva al mare”. Alcuni in particolare hanno lodato le capacità imprenditoriali della conduttrice televisiva: “Belen Super top. Automarketing, sempre un passo avanti”. Mentre molto donne hanno voluto sottolineare la libertà della presentatrice e la capacità di non curarsi dei commenti della gente: “Adoro la tua libertà”.

Non sono mancati, però, anche i commenti degli haters e di coloro che non hanno apprezzato la sua scelta di mostrarsi senza veli: “Che senso ha questa foto?”, “Ma vai al mare con il nastro carta? Ma tutto bene?” e “Non sa più che inventare, è finito il tempo della farfalla”.