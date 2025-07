Continua in totale spensieratezza l'estate in Sardegna di Belen Rodriguez, tra serate memorabili e lunghe giornate in bikini sempre, rigorosamente abbinati con la piccola Luna Marì

Dopo l’attesissimo ritorno sul piccolo schermo al timone di nuovi programmi tv e le svariate soddisfazioni dal lato imprenditoriale, Belen Rodriguez si sta godendo del meritato relax in compagnia dei propri adorati figli e qualche amica: a far da sfondo alla sua (finalmente) spensierata estate 2025 è la Sardegna, con tutto il carico della sua unica atmosfera suggestiva. Tra gli scatti di famiglia a vederli sorridenti e immersi nell’acqua cristallina non sono passati certo inosservati gli splendidi look mamma-figlia che la showgirl sta condividendo fronte spiaggia con la sua piccola Luna Marì.

Belen e Luna Marì, l’estate al mare mano nella mano con i costumi sempre abbinati

Splendida nella perfetta forma fisica che da sempre la rende un’icona, rilassata e più solare che mai, Belen Rodriguez è ancora in Sardegna: divisa tra le memorabili serate a Porto Cervo e le lunghe giornate in riva al mare a Cala Granu, la conduttrice di origini latine sembra essere bravissima nel godersi appieno la stagione estiva. Se ne possono giornalmente vedere sul suo profilo Instagram le prove materializzarsi sotto forma di video e foto ricordo; l’ultima la ritrae mano nella mano con la più piccola – e forse migliore – versione di sé, la dolcissima Luna Marì.

Il mood è lo stesso, idilliaco, di una manciata di giorni fa: ampio sorriso e altrettanto ampia la dose di glamour, entrambe infilate nei due costumi rigorosamente coordinati mamma-figlia.

Se la scorsa volta ad essere protagonista del tenerissimo look da spiaggia era un bikini bianco ottico, eccole questa volta sfoggiarne uno coloratissimo in stampa tie dye: mentre per Belen il modello lilla e arancione incarna il più classico dei due pezzi anni Novanta, con tanto di triangolo e pratici micro laccetti, per Luna Marì si tratta di una semplice fascia ornata da volant.

IPA

“La mia miglior compagna di vita” ha scritto l’orgogliosa mamma a corredo del carosello. I commenti al seguito, com’è ovvio, sono stati moltissimi e, tra chi ha voluto sottolineare quanto le due siano indubbiamente meravigliose, c’è stato chi si è soffermato più sul lato emozionale dei ritratti. È stato uno particolare, però, ad attirare l’attenzione di Belen (ma anche la nostra): “Sarà sempre la tua migliore amica, Belen”, si legge tra le dediche degli affezionati follower.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, l’incontro imbarazzante in Sardegna con l’attuale fiamma di lui

Mentre la poliedrica conduttrice argentina si gode la compagnia della secondogenita con una impagabile, nuova consapevolezza, il vorticoso moto del gossip, come per stessa natura, non accenna a fermarsi: pare che proprio lì, in questi stessi giorni, ad approfittare del panorama mozzafiato della Sardegna ci sia anche Stefano De Martino.

Il volto di Affari Tuoi non è in vacanza con Belen Rordiguez, ma nemmeno da solo: se appena qualche giorno fa i due ex coniugi erano stati avvistati a cena insieme ad alcuni amici, a riprova dell’ottimo rapporto che sono fortunatamente riusciti a costruire per il bene del figlio Santiago, un successivo momento imbarazzante potrebbe aver rovinato tutto.

Alcune sere dopo eccoli nuovamente nello stesso locale, lei con amici e lui di fianco alla sua nuova fiamma, la ventiduenne Caroline Tronelli. Superato il gelo iniziale, il conduttore si sarebbe alzato per andare ad abbracciare e salutare l’ex moglie. Di lì a poco Belen sarebbe andata via, lanciando a lui un affettuoso bacio da lontano e, a lei, secondo i più maliziosi, uno sguardo gelido.