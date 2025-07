Belen Rodriguez e Luna Marì conquistano il cuore di Cala Granu con un delizioso look coordinato mamma-figlia: tutto sul due pezzi bianco abbinato in Sardegna

Mentre tutto il mondo parla dell’ultimo, particolarissimo lancio del suo orgoglio di beauty brand, Rebeya, Belen Rodriguez torna a godersi il sole della Sardegna in compagnia dei figli Luna Marì e Santiago: sole che, dopo un lungo periodo segnato da sfide lavorative e personali, sembra essere tornato a splendere prima di tutto sulla vita della showgirl di origine argentina, la quale con l’animo – almeno apparentemente – leggero condivide di nuovo momenti di serenità e leggerezza con i propri followers su Instagram.

La meta prescelta per una meritata vacanza rigenerante in famiglia quest’anno è proprio la meravigliosa isola italiana, con le sue famose spiagge dorate ed il mare cristallino: è qui che la conduttrice si è finalmente concessa momenti di sano relax e svago, e tra questi, fedelmente documentati attraverso scatti e video pubblicati sui social, non ha potuto passare inosservato il costume bianco perfettamente abbinato a quello della sua piccola.

Un due pezzi bianco per due: Belen Rodriguez e Luna Marì in Sardegna con il costume abbinato

Beata sotto il sole della Sardegna con la figlia, Belen Rodriguez sembra aver ritrovato il suo equilibrio: lo ha ammesso lei stessa appena qualche giorno fa, tornando ad aprirsi per l’ennesima volta con chi affezionatamente la segue in merito alla propria ormai passata depressione, e lo conferma l’ultimo carosello postato sul suo profilo Instagram.

Sono scorci di vita quotidiana, sì, ma vista mare, gli stessi che tra qualche tempo diverranno dolci memorie da rispolverare con un largo sorriso: si vedono Santiago e Luna Marì intenti a godersi lunghi bagni in mare, qualche scorcio mozzafiato di Cala Granu ed un paio di dovuti selfie.

I più attenti se ne saranno sicuramente accorti: il bikini bianco che la showgirl argentina indossa nello scatto ad introdurre la sequenza si intona alla perfezione a quello della piccola Luna, per un total look coordinato mamma-figlia tenero quanto stiloso.

Dotati di reggiseno a canotta e slip, entrambi i due pezzi sarebbero compresi nella collezione Me-Fui (il brand di beachwear che da anni Belen condivide con la sorella Cecilia Rodriguez) disegnata in vista dell’estate 2025. Una combo che, siamo più che certi, ogni mamma del futuro all’instancabile ricerca del fashion vorrà replicare.

Belen Rodriguez lancia la prima maschera (intima) di Rebeya

Belen Rodriguez ci aveva preparati, dopotutto: non molto tempo fa, attraverso un video su Instagram, aveva annunciato con giusto anticipo che ben presto il suo beauty brand – Rebeya – avrebbe iniziato ad occuparsi anche della cura delle parti intime. Ed ecco, come promesso, comparire sullo shop online ufficiale Mia Libre, la nuovissima maschera intima di cui attualmente tutti stanno parlando.

Un avvenimento, questo, che segna senz’altro un passo significativo nell’ambito del benessere femminile, aprendoci così davanti agli occhi la possibilità di un approccio innovativo e molto più moderno alla skincare intima, inclusivo e finalmente senza tabù.

Dicendosi entusiasta delle belle sorprese in arrivo nel breve periodo, la conduttrice aveva spiegato: “Rebeya tra poco uscirà con la skincare, abbiamo trovato delle chicche super nuove e rivoluzionarie. E ci occuperemo anche delle nostre parti intime. Si tratta di qualcosa a cui penso da tempo. Non sapevo come comunicarlo, ma ecco, l’ho comunicato. Senza imbarazzarmi nel dirlo, stanno uscendo delle maschere per le nostre parti intime, perché vanno curate tanto quanto curiamo il viso, il décolleté e il corpo. Penso ci sia poca attenzione per queste zone delicate e quindi tra qualche mese usciranno questi prodotti fenomenali. Vi terrò al corrente di tutto”. Ebbene, la suspense si è esaurita e ci auguriamo tutti che, una volta sfatato il fitto chiacchiericcio, qualcosa di buono ne possa uscire.