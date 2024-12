Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli ha concluso la sua esperienza a Ballando con le stelle 2024, visto che dopo essere stata eliminata dal televoto, non è riuscita a farsi riammettere in gara tramite il ripescaggio come, invece, è riuscito a fare Francesco Paolantoni. L’opinionista televisiva è stata, in ogni caso, una vera protagonista dell’attuale edizione del dancing show, essendo spesso al centro delle puntate e delle successive polemiche.

Sonia Bruganelli, però, ha già voltato pagina e, nella sua ultima diretta Instagram, ha svelato ai suoi sostenitori quando la potremo rivedere in televisione. L’ex moglie di Paolo Bonolis ha dichiarato che, presto, sarà nuovamente una protagonista del Grande Fratello.

Sonia Bruganelli, le dichiarazioni sul Grande Fratello

Sonia Bruganelli è nota al grande pubblico soprattutto per essere l’ex moglie di Paolo Bonolis. Ma l’opinionista ha anche una solida carriera alle spalle come imprenditrice, esperta di casting e opinionista. Nelle ultime stagioni televisive, infatti, Sonia Bruganelli si è fatta notare grazie alla sua bravura nel ruolo di opinionista del Grande Fratello prima e dell’Isola dei Famosi poi.

Ma l’ex moglie di Paolo Bonolis potrebbe essere, nuovamente, una protagonista del seguito reality show di Canale 5, come lei stessa ha rivelato in una recente diretta Instagram. Sonia Bruganelli, infatti, ha risposto ad alcune domande dei suoi sostenitori, tra cui una che riguardava proprio il programma televisivo Mediaset.

Infatti, quando un utente le ha detto che sarebbe stata perfetta per l’edizione attuale del Grande Fratello, l’opinionista televisiva ha spiazzato tutti dichiarando: “Infatti lunedì ci vado”. In seguito l’ex moglie di Paolo Bonolis ha aggiunto: “Vado a trovare”, lasciando il dubbio su quale sarà il suo ruolo nella prossima puntata nel reality show.

In molti si chiedono, infatti, se Sonia Bruganelli sarà un ospite del programma televisivo o possa avere un ruolo diverso all’interno dello stesso, fino a ipotizzare che lei possa accettare un posto di concorrente del Grande Fratello.

Sonia Bruganelli, le risposte su Angelo Madonia

Nell’ultima diretta di Sonia Bruganelli non sono mancate, ovviamente, le domande su Angelo Madonia, suo nuovo fidanzato, che ha dovuto lasciare il suo ruolo da insegnante di Ballando con le stelle prima della fine del programma televisivo. Di recente si è parlato di una presunta crisi tra i due e, a quanti le hanno chiesto come stesse il ballerino, lei ha semplicemente risposto: “Sta bene, lavora, fa le sue cose, sta bene”, come riportato da Fanpage.

L’opinionista televisiva ha svelato anche quale sia la sua coppia di ballo preferita, tra quelle rimaste ancora in gara. Sonia Bruganelli tiferà per il duo composto da Tommaso Marini e Sophia Berto, che si dice abbia una relazione con suo figlio Davide Bonolis, ma ci sono anche altre coppie che l’esperta di casting apprezza: “La coppia che mi piace di più… A loro voglio più bene, poi mi piacciono molto Luca e Federica, Bianca e Giovanni”.

Malgrado le polemiche e l’eliminazione, Sonia Bruganelli ha voluto svelare anche gli aspetti positivi della sua partecipazione a Ballando con le stelle: “Dopo Ballando ho avuto tante persone in più, non solo persone che mi odiano. Ce ne sono tante che mi vogliono bene”. Sul programma ha aggiunto: “Direi che è stata un’edizione molto forte, con concorrenti e ballerini forte”.