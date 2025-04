Fonte: IPA Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli è stata una delle protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, in cui si è ritrovata a gareggiare contro il suo attuale fidanzato, Angelo Madonia. L’esperto di ballo e l’ex moglie di Paolo Bonolis, infatti, fanno coppia fissa ormai da diverso tempo e il loro rapporto è stato al centro anche di alcune polemiche che hanno caratterizzato il dancing show, portando alla fine del rapporto lavorativo del ballerino con il programma televisivo.

Di recente Sonia Bruganelli ha ricevuto diverse critiche e attacchi social da alcuni utenti del web che pensavano che lei avesse cominciato una nuova relazione amorosa. L’esperta di casting tv ha smentito la notizia e ha replicato alle accuse ricevute con la sua solita arguzia.

Sonia Bruganelli, gli attacchi social

L’amore tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia va a gonfie vele e, di recente, i due sono stati paparazzati mano nella mano mentre si recavano alla Milano Fashion Week. Il ballerino, invece, ha commentato la sua ultima esperienza a Ballando con le stelle, affermando di essere stato attaccato sulla sua vita privata.

Malgrado i due si mostrino felici insieme, alcuni utenti del web hanno pensato che l’opinionista televisiva avesse trovato un nuovo amore, dopo che lei aveva condiviso sul suo canale Instagram ufficiale una foto con un uomo, accompagnata da una didascalia divertente: “Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”.

In realtà si trattava di uno dei suoi storici collaboratori, ma in molti non hanno letto l’ironia che stava alla base della sua frase e hanno deciso di attaccarla: “Il grande Paolo Bonolis direbbe Avanti un altro” e “Mi chiedo un uomo intelligente come Bonolis come abbia fatto a star tanto tempo con una persona così superficiale”.

Dopo aver ricevuto diversi commenti negativi, Sonia Bruganelli ha deciso di rispondere per le rime con un’Instagram story: “Io faccio questa storia perché dopo il post di ieri sul mio profilo ho letto di tutto. Ok ognuno può dire quello che vuole però prima di fare figuracce, di dire cose senza senso, ma cavolo ma volete leggerlo il post? Voi guardate la foto e poi non leggete quello che c’è scritto sotto. Questa è proprio l’attitudine di moltissime persone in generale, poi sui social ancora di più”.

L’opinionista ha attaccato chi la critica, chiedendo loro, almeno, di leggere bene quello che commentano prima di esprimere il loro giudizio: “Guardate le cose, guardatele, c’è una foto ok e cosa c’è scritto? Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano e poi ci sono le risate, poi ci sono dei commenti del diretto interessato, della persona che sta ora con me, che ridono e scherzano, quindi che vuol dire? Vuol dire che sto scherzando e invece vi siete proprio, avete scritto la qualunque veramente”.

Sonia Bruganelli smentisce il nuovo flirt

Sonia Bruganelli ha ricevuto diverse critiche dopo aver condiviso una foto con un suo giovane collaboratore, come raccontato da lei stessa sui social: “‘Ma i tuoi figli cosa dicono? Ma tua madre, ma tuo zio, ma il tuo ex marito, ma come? Sempre più giovane’. Ma cavolo, no. Basta semplicemente pensare, guardare, andare a vedere, se proprio volete, chi è questa persona”.

In seguito l’opinionista ha smentito il nuovo presunto flirt: “È un mio collaboratore da una vita, è una persona con cui ci avevano già fatto delle foto e ci ridiamo sopra. Tra l’altro lui ha dei gusti come i miei. Quindi? Ma davvero? Se avete voglia di guardare, di leggere, d’interessarvi, anche di commentare, mettete dei commenti che siano in qualche modo collegati a quello che state vedendo”.

Infine l’ex moglie di Paolo Bonolis ha voluto mandare un suggerimento a tutti i suoi haters: “Se volete insultare fatelo a prescindere ok, però dite ‘Guarda a me della foto non m’interessa niente, mi stai sulle scatole’ e ci sta, però sarebbe meglio”.