Sophia Berto, quanto è alta la ballerina di Ballando con le Stelle 2024

Fonte: IPA Sophia Berto

Sophia Berto è la nuova ballerina di Ballando con le Stelle. È stata scelta da Milly Carlucci per l’edizione 2024 dopo aver vinto Ballando con te. Segni particolari? Bella e talentuosa. Ma non svetta per la sua altezza, come ammesso dalla diretta interessata nella prima puntata del dancing show. La differenza con il suo allievo, lo schermidore Tommaso Marini – alto ben 1.97 – è decisamente notevole. Ma quanto è alta Sophia? Circa 1.55 cm.

Chi è Sophia Berto, la nuova ballerina di Ballando con le Stelle

Sophia Berto è nata nel 2004 a Chivasso, lo stesso paese di Simona Ventura. È la ballerina e insegnante più giovane di Ballando con le Stelle 2024. Ha iniziato a ballare da bambina, grazie alla madre che gestisce una scuola di danza proprio nel comune piemontese. “È la mia passione da sempre anche se ho avuto momenti difficili ma sono convinta di quello che faccio. Ho ereditato questa passione da mia madre”, ha dichiarato in un’intervista. Nonostante questo grande amore non ha mai trascurato gli studi e ha il diploma di Liceo Scientifico.

La Berto è riuscita a raggiungere importanti traguardi grazie al suo talento e alla sua tenacia e grazie anche al sodalizio con Nikita Perrotti, altro ballerino di Ballando con le Stelle conosciuto in pista. “All’inizio eravamo rivali, ballavamo con altri partner e ci incontravamo alle gare. A 15 anni siamo rimasti entrambi senza partner e nessuno dei due voleva ballare con l’altro ma i nostri genitori ci hanno obbligato”, ha ricordato Sophia. Pure Nikita, come la Berto, è nato e cresciuto a Chivasso.

I due sono stati nel 2021 campioni italiani di latin show e negli ultimi anni sono arrivati in finale ai campionati assoluti della Federazione Italiana Danza Sportiva. Hanno affinato il loro talento presso la Naima Academy di Genova e fanno parte della compagnia Experience Dance Company, diretta da Matteo Addino.

Nel 2023 la coppia ha vinto Ballando con te, lo show itinerante con cui Milly Carlucci cerca nuovi talenti per Ballando con le Stelle. Sophia Berto ha inoltre fatto parte del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato, altro popolare show della Carlucci.

Sophia è una grande appassionata di sport e tra le tante cose è stata una delle protagoniste nello show di apertura al Giro d’Italia 2024 dove ha messo ancora una volta in mostra le sue abilità di ballerina. Ha inoltre recitato in alcuni progetti.

Fonte: IPA

Sophia Berto è fidanzata con Nikita Perrotti?

La Berto vive tra Chivasso e Genova ma per il lavoro a Ballando con le Stelle si è momentaneamente trasferita a Roma. Una vita gitana che non sempre permette alla ragazza di mantenere come vorrebbe certi legami: ha infatti confidato che non è facile vedersi con le amiche più care o con i suoi genitori a causa del suo impegno come ballerina.

Sophia Berto e Nikita Perrotti sono una coppia in pista – e convivono a Genova, dove continuano a migliorarsi a suon di rumba e cha cha cha – ma non sono fidanzati. Ad oggi Sophia risulta infatti single: con Nikita un sodalizio artistico e una bella amicizia e nulla più.