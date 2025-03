Anastasia Kuzmina costretta allo stop, non parteciperà a Ballando on the Road

Fonte: Getty Images Anastasia Kuzmina

Per Anastasia Kuzmina salta la tappa di Ballando on the road al centro commerciale di Antegnate, e a dirlo non è il solito comunicato piatto, ma un reel Instagram della stessa ballerina. Lei, volto amatissimo del programma, ha messo in pausa tacchi e paillettes per colpa di un’infezione all’occhio che definire fastidiosa è un eufemismo.

Anastasia Kuzmina, un problema oculistico raro e invalidante

“Un’infezione che mi ha praticamente tolto la vista all’occhio appunto destro”, ha raccontato la ballerina, spiegando di doversi sottoporre a cure immediate. Il tono è sincero, un filo provato, e non dice neanche esattamente di cosa si tratta. “La situazione non è semplice e abbastanza complessa come dice il professore che mi segue”, ha aggiunto per farla breve. Non congiuntivite da stress: qui si parla di roba seria.

Chi le sta accanto (e chi la chiama di continuo)

Nel momento del bisogno no, Anastasia Kuzmina non è sola. Anzi, ringrazia con affetto chi le ha teso la mano: “Devo ringraziare il mio angelo custode Anna Carlucci di avermi mandato in queste mani divine davvero. E anche Milly che mi chiama continuamente per sapere come sto”. Standing ovation anche per mamma, papà, fratello, fidanzato e amiche. Un entourage da manuale.

Salta lo show, ma non l’entusiasmo

Lei non ci sarà, ma non lesina tifo e calore per chi calcherà il palco al suo posto: “Godetevi tutti i bei balli, ci saranno Carolyn e i miei colleghi bravissimi e bellissimi, andate al centro commerciale Gran Shopping Antegnate e divertitevi anche per me”. Il decennale di Ballando on the road si farà senza di lei, ma con la sua benedizione.

Ironia e malocchio

Non sarebbe Anastasia se non ci infilasse una battuta. “Un po’ di sfiga, eh? Troverò rimedi contro il malocchio”. E poi una chicca per i fan più attenti: “Mi rivedrete su questi schermi ma con gli occhiali da sole”. Niente misteri, solo un filtro fashion per proteggere l’occhio malconcio.

Antegnate si prepara alla festa, anche senza la Kuzmina

Sabato 29 e domenica 30 marzo, il tour guidato da Milly Carlucci arriva ad Antegnate, nel bergamasco. Due giorni pieni di musica, audizioni e adrenalina per chi vuole dire: “Io c’ero”. Si tratta della seconda tappa della nuova edizione, partita con il piede giusto a Lamezia Terme, e ora pronta a infiammare il Nord Italia.

Le selezioni sono aperte sia ai ballerini navigati (categoria pro, dai 18 anni in su), sia a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco, qualunque sia lo stile di riferimento. C’è chi sogna il debutto televisivo, chi punta al serale di Rai 1, chi vuole solo ballare davanti a Carolyn Smith e agli altri giudici. E a proposito: tra i presenti ci saranno Sophia Berto e Nikita Perotti.

Per i professionisti, inoltre, c’è una chance in più: essere selezionati come nuovi insegnanti per l’edizione 2025 di Ballando con le stelle. Esattamente com’è accaduto ai già citati Perotti e Berto, che da partecipanti sono passati direttamente nel cast del sabato sera.

Dopo Antegnate, il carrozzone di Ballando on the Road proseguirà fino a Roma, dove sabato 5 aprile si chiuderà il sipario. Appuntamento alle 13.00, come sempre, con nuove promesse del ballo pronte a farsi largo tra coreografie, giurie e luci puntate. La caccia ai talenti continua, anche senza Anastasia. E chissà che, una volta guarita, non la si riveda proprio lì: occhiali da sole sì, ma piedi ancora caldissimi.