Fonte: IPA/Getty Images Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia restano insieme. Nei giorni scorsi si era vociferato di una crisi tra i due, di svariate e intense litigate in macchina ma, a quanto pare, la produttrice tv e il ballerino si amano ancora alla follia. Tanto da pensare addirittura ad una convivenza. Nessun ritorno di fiamma tra Sonia e l’ex marito Paolo Bonolis, come sperato dai fan più romantici e nostalgici dell’ex coppia: i due sono vicini per il bene dei tre figli in comune ma il fuoco della passione è ormai sparito del tutto. A differenza di quello che c’è con Madonia: intesa, complicità, feeling. Tutte ottime basi per costruire un rapporto solido e duraturo nel tempo. E che di fatto va avanti già da quasi un anno.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno ancora insieme

Nessuna rottura tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia. Il ballerino di Ballando con le Stelle ha condiviso sui social lo scatto di un terrazzo romano taggando la sua dolce metà. Storia di Instagram subito ricondivisa da Sonia. Non è chiaro se si tratti dell’appartamento di lei o di lui ma pare che tra la Bruganelli e Madonia ci sia voglia di condividere al più presto la quotidianità pure tra le mura domestiche. Qualche ora prima la 50enne ha inoltre postato un reel romantico, molto probabilmente rivolto al suo compagno: “Brutta roba la chimica, vero?”, recita il video.

Quella che poteva essere una semplice e temporanea liaison – il primo avvistamento tra Sonia e Madonia è avvenuto lo sorso febbraio a Madrid – è diventata col tempo una relazione seria e importante. I due si sono avvicinati ancora di più da quando entrambi sono protagonisti al dancing show di Milly Carlucci. “Ho accettato di fare Ballando con le Stelle anche perché, avendo conosciuto Angelo, ho conosciuto un po’ quel mondo che è il suo mondo”, ha dichiarato l’ex moglie di Paolo Bonolis in un’intervista al settimanale Chi.

Per rispetto delle altre coppie del programma, però, hanno scelto di non ballare insieme. Angelo Madonia è impegnato con Federica Pellegrini mentre Sonia Bruganelli con Carlo Aloia. Ma chissà che lontano dalle telecamere non ci sia tempo per qualche ripetizione privata…Anche perché Sonia ne ha bisogno: ha già rischiato più di una volta l’eliminazione dal programma di Rai1.

La storia tra Sonia Bruganelli e Angelo Madonia

Dopo le prime paparazzate in Spagna e i virgolettati su una “bella amicizia”, ad agosto Angelo Madonia ha rotto il silenzio sul suo legame con Sonia Bruganelli. “Quello che stiamo vivendo è qualcosa di molto bello. In questo momento preferiamo viverlo così e proteggerlo”, ha dichiarato.

A poco a poco sono arrivate anche le prime presentazioni in famiglia: Sonia ha conosciuto i parenti di Angelo in occasione della sua festa di compleanno. Per entrambi un nuovo inizio dopo storie importanti: la Bruganelli ha è stata sposata dal 2002 al 2023 con Paolo Bonolis, papà dei suoi tre figli, Silvia, 21 anni, Adele, 16 e Davide, 20.

Angelo Madonia ha due figlie nate da due precedenti relazioni, Alessandra e Matilde, e ha vissuto un amore importante con la speaker radiofonica Ema Stokholma, conosciuta in tv proprio a Ballando con le Stelle.