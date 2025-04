Lorenzo Tano, con Lucrezia Lando “voglio tre figli”. La reazione di papà Rocco Siffredi

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano vogliono costruire una famiglia, ma al momento lui non può tornare in Italia

Da quando si sono incontrati a Ballando con le stelle il loro amore non ha fatto altro che crescere, tanto che adesso Lorenzo Tano e Lucrezia Lando hanno voglia di costruire una famiglia. Da tempo si vocifera che i due siano pronti per convolare a nozze, ma il figlio di Rocco Siffredi starebbe già pensando ai figli. C’è però un impedimento per questa coppia tanto innamorata: lui non sarebbe pronto a rientrare in Italia.

Lucrezia Lando, il desiderio di tornare in Italia

Un amore nato sotto i riflettori, quelli di Ballando con le stelle, cresciuto tra un passo di danza e l’altro, e diventato ogni giorno più forte. Lorenzo Tano e Lucrezia Lando sono più innamorati che mai tanto da pensare alle nozze, anche se qualche ombra comincia ad aleggiare sulla loro relazione. Ne ha parlato la stessa ballerina sulle pagine di DiPiù tv, alle quali ha affidato una lettera indirizzata proprio al fidanzato, in cui ha ammesso il desiderio di tornare in Veneto per stare più vicina alla sua famiglia: “Io ti amo, vorrei costruire con te una famiglia, ma sento il bisogno di vivere questa realtà tornando dalle mie parti“.

“Pur trovandomi bene insieme ai tuoi genitori, mi mancano i miei. E un giorno vorrei che nostro figlio potesse avere i nonni vicino”. Lorenzo vive infatti in Ungheria, una maxi-villa con piscina, palestra e un enorme giardino, dove risiedono anche Rocco Siffredi e la moglie Rózsa Tassi. Da qualche tempo Lucrezia si è trasferita a Budapest per amore del suo compagno, ma adesso la lontananza comincia a farsi sentire.

Il sogno di allargare la famiglia e la reazione di papà Rocco Siffredi

Lorenzo ha voluto rispondere alla richiesta della fidanzata con una lettera pubblicata sempre sul settimanale DiPiù tv, rassicurandola sul fatto che anche lui ha voglia di costruire una famiglia con lei: “Intorno a noi e al nostro amore ci sono mille aspettative e, in realtà, anche papi Rocco non vede l’ora che diventiamo genitori, perché desidera abbracciare la sua nipotina che tanto sogna e vuole. Te lo confesso senza troppi giri di parole, a me piacciono le famiglie numerose e sogno di avere non una, ma tre bambine. Sono disposto ad accettare anche maschietti, ma sul numero non transigo: vorrei avere tre figli“.

Una bellissima dichiarazione d’amore per la ballerina, che però dovrà rassegnarsi, almeno per il momento, a rimanere in Ungheria. “So quanto sei legata alle tue radici, ma naturalmente puoi tomare ogni volta che vuoi e lo stiamo già facendo, sia per impegni di lavoro sia per stare insieme alla tua famiglia. Italia e Ungheria sono a un soffio di distanza. Lo saranno anche quando arriverà la nostra prima bambina. I tuoi potranno venire a trovarci, come noi andremo da loro. Non ci sarà mai distanza vera dove c’e amore. Per ora, però, qui a Budapest ho il mio lavoro con papà, e non posso lasciarlo“.

L’idea di tornare in Italia è esclusa, ma il futuro potrebbe essere pieno di sorprese per questa coppia: “Costruiamo una famiglia che viaggia, che scopre, che cresce libera. Poi, un giorno, magari ci fermeremo. Magari proprio in Italia. O in Brasile. O chissà dove. Ma sarà il nostro posto. Il nostro nido. Abbiamo vissuto un anno e mezzo bellissimo. Ora viviamo liberamente il nostro amore e iniziamo a metterlo a frutto: impegniamoci a formare la nostra famiglia”.