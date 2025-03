Fonte: IPA Lucrezia Lando e Lorenzo Tano

Fiori d’arancio in vista nella famiglia di Rocco Siffredi. Il figlio Lorenzo Tano sarebbe pronto a sposare Lucrezia Lando, la ballerina conosciuta due anni fa a Ballando con le Stelle. Grazie al programma di Milly Carlucci la coppia è inseparabile e ora sarebbe pronta al grande passo. Non solo, sembra che i due siano intenzionati anche a mettere su famiglia.

“Lucrezia Lando e Lorenzo Tano presto sposi” dopo Ballando con le Stelle

L’amore tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano è sbocciato sotto i riflettori di Ballando con le Stelle e fuori dagli studi Rai il sentimento è diventato ancora più forte. Tanto che i due, nonostante la giovane età – lei 26 anni, lui 28 – sarebbero già pronti a diventare genitori. A riferirlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che assicura che “Tano e Lucrezia sono più innamorati che mai”.

“In questi giorni Siffredi junior – ha spifferato il giornalista – avrebbe già scelto l’anello per la sua futura sposa, consigliato dall’amatissima mamma Rosa”. Quest’ultima sarebbe al settimo cielo per la decisione del figlio così come Rocco, che sarebbe “il più entusiasta di tutti”. Tanto che avrebbe detto alla rivista: “Non vedo l’ora di diventare nonno, magari di una bella bambina”.

I presunti futuri sposi, invece, tengono per il momento le bocche ben cucite. Ma, siamo sicuri, saranno sicuramente pronti a dare l’annuncio sui social non appena Lorenzo farà la sua proposta di matrimonio a Lucrezia. Anche perché la coppia è molto amata e seguita su Instagram e TikTok, dove condivide spesso video e foto della propria quotidianità.

Entrambi non hanno però mai nascosto di fare sul serio: lo scorso novembre, ad esempio, Lucrezia e Lorenzo si sono scambiati delle dolci lettere su DiPiù, dove hanno rimarcato il grande amore che li unisce e la voglia di costruire insieme qualcosa di importante. “Quello che ci lega è così forte e importante che per me è naturale pensare di condividerlo con le persone a noi care, attraverso una giornata speciale, quella del nostro matrimonio”, aveva scritto la Lando.

La storia d’amore tra Lucrezia Lando e Lorenzo Tano

Lucrezia Lando e Lorenzo Tano si sono conosciuti e innamorati sulla pista di Ballando con le Stelle. Per la ballerina e coreografa non è stato il primo amore nato grazie al programma – in passato è stata legata ad un altro concorrente, il modello Giaro Giarratana – ma quello con il figlio di Rocco Siffredi è stato sicuramente il più importante e duraturo, con tanti progetti importanti all’orizzonte.

Dopo la fine di quell’edizione del dancing show, Lucrezia non ha esitato a trasferirsi a Budapest, in Ungheria, dove Lorenzo vive da sempre. E per dare priorità a questa relazione ha messo momentaneamente da parte il suo impegno in tv (anche se non sono mancate le ospitate di coppia a La volta buona di Caterina Balivo).

Ha dunque mollato Ballando perché “ho dato priorità alla mia vita privata – come spiegato su Confidenze – anche se tutti mi dicevano che ero matta. Ma io sono felice e non mi sono pentita. Non credo alle storie a distanza quindi ho fatto la mia scelta. Milly Carlucci ovviamente era dispiaciuta”. E fino ad ora il tempo le ha dato ragione.