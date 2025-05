Fonte: IPA Samanta Togni con Mario Russo

Samanta Togni è tornata single: la fine del suo matrimonio con Mario Russo è ufficiale. L’ex ballerina di Ballando con le Stelle e l’ormai ex marito erano in crisi da tempo, da quasi un anno, ma dopo aver provato a ricucire il rapporto, a superare il loro momento di difficoltà, hanno deciso di prendere strade differenti. Con grande consapevolezza e maturità. E oggi la conduttrice è serena, nonostante tutto, perché finalmente sta ritrovando se stessa.

Samanta Togni divorzia dopo il difficile periodo: la rivelazione a Verissimo

Samanta Togni ha deciso di divorziare da Mario Russo. La ballerina e presentatrice ha raccontato a Verissimo che il suo legame con il chirurgo plastico, conosciuto durante un fortuito viaggio in treno, è ormai giunto al termine. Per amore la Togni si era pure trasferita a Dubai ma poi l’incantesimo tra i due si è spezzato.

“Non è finita bene con Mario – ha ammesso Samanta Togni a Verissimo – è stato un grande amore, io avevo anche scelto di trasferirmi a Dubai per lui ma è stata molto dura. Non è stato semplice perché io ho lasciato qui la mia vita, che mi piaceva tanto”. Dopo il trasferimento negli Emirati Arabi, “mi sono annullata, non mi riconoscevo più” e questo ha portato il rapporto con Russo ad incrinarsi.

“Ho tentato per un periodo di recuperare – ha spiegato la campionessa di ballo a Silvia Toffanin – abbiamo vissuto una prima crisi importante lo scorso anno e ci siamo allontanati, poi abbiamo ritentato”.

Ma non è stato possibile ricucire lo strappo perché, come rivelato dalla Togni, “ci siamo resi conto che abbiamo obiettivi di vita diversi, progettualità diverse. Quello che rende felice me non rende felice lui e viceversa. Un qualcosa che andava semplicemente capito e lasciato andare”.

Durante l’intervista la 44enne è apparsa serena anche perché dopo aver vissuto questi momenti complicati “mi sono ritrovata, quella Samanta lì c’era ancora e sono contenta”.

E ora è single, circondata solo dagli affetti più importanti, come la sua famiglia e in particolare il figlio Edoardo, nato da un amore di gioventù.

La romantica storia d’amore tra Samanta Togni e Mario Russo

Samanta Togni aveva sposato Mario Russo il 15 febbraio 2020, qualche settimana prima dello scoppio della pandemia, e dopo le nozze era andata a vivere con lui all’estero.

Un colpo di fulmine per entrambi, arrivato otto mesi prima del matrimonio, che aveva portato Samanta a stravolgere la sua vita, lasciando l’Italia e mettendo in secondo piano il lavoro (ad esempio aveva lasciato la conduzione de I Fatti Vostri).

Mario Russo è padre di tre ragazzi nati da una precedente matrimonio. Una famiglia bella allargata tanto che la Togni e il marito avevano deciso anche per questo di non avere altri eredi.

Per la Togni si tratta del secondo divorzio della sua vita: poco più che maggiorenne aveva sposato Mirko Trappetti, dal quale ha avuto Edoardo, al quale è legatissima.

“Un ragazzo introverso, timido, amante della matematica, ma è tutto per me. Abbiamo un ottimo rapporto”, ha assicurato lei a Verissimo.