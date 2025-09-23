Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Getty Images Caterina Balivo a La Volta Buona

Cuori infranti ed una meteora al centro della nuova puntata de La Volta Buona. Caterina Balivo ha parlato a lungo delle storie dei personaggi famosi, in particolare di quelle che sono finite male. E poi tradimenti e differenze d’età, come la storia d’amore tra Jimmy Ghione e Marialaura De Vitis, lui 61 anni, lei 27, che fa tanto discutere ma che continua a gonfie vele da ormai due anni. Tra i momenti più interessanti però c’è sicuramente la pagina dedicata a Pippo Baudo, che continua ad essere ricordato con affetto nel programma tv della Rai.

Katia Ricciarelli, colpita e affondata (di nuovo). Voto 6

A La Volta Buona si è tornati a parlare di Pippo Baudo. Questa volta il focus sono stati gli amori più importanti della vita del conduttore. Ed è stato impossibile non nominare Katia Ricciarelli. La cantante è stata sposata con il presentatore siciliano per molto tempo, dal 1986 al 2004. E ancora una volta ne è uscito fuori un quadro tutt’altro che entusiasmante. Dopo l’attacco di Giancarlo Magalli, a parlarne è stato l’avvocato Jacopo Pensa, tra i migliori amici di Baudo.

In realtà l’uomo aveva già criticato Katia una settimana fa, facendo riferimento ad alcune bugie dette dopo la morte di Baudo, ma oggi ha rivelato un dettaglio che sembra lasciar intendere altre cose. Ovvero, che dopo il divorzio il rapporto tra Super Pippo e Katia non era proprio positivo e forse la segretaria non ha avuto un ruolo così importante nella vicenda.

“Quando io ho conosciuto Pippo non stava più con Katia. Ma Pippo non mi ha mai parlato di lei. Non ho la possibilità di dirvi se aveva un orientamento positivo o negativo di questa storia matrimoniale. Certamente non ne parlava, il suo silenzio era eloquente. Mi parlava invece molto di Alida Chelli”, ha assicurato Pensa. Un particolare non di poco conto se pensiamo che la relazione con Alida è stata precedente a quella di Katia: i due sono stati insieme per sette anni negli anni Settanta e non sono mai convolati a nozze o hanno avuto figli.

Caterina Balivo costretta a tacere. Voto 8

La discussione su Katia Ricciarelli è poi andata avanti con Riccardo Signoretti, giornalista e direttore del settimanale Nuovo. Quando quest’ultimo ha fatto notare alla Balivo che anche lei si è schierata dalla parte di Dina Minna, Caterina ha voluto fare chiarezza. “Non mi sono schierata contro. Non si tratta di schierarsi contro ma solo di raccontare i fatti come sono – ha affermato – Ho detto solo delle verità su Dina Minna. Lei ha fatto il suo lavoro professionale fino alla fine. Ha saputo gestire una persona che andava avanti con l’età, delle decisioni andavano prese. Se una persona è malata, non sta bene, non sta in forma, soprattutto quando ha avuto un ruolo pubblico non deve per forza farsi vedere da qualcuno”.

Signoretti ha invece difeso la Ricciarelli in merito alle innumerevoli dichiarazioni sull’eredità di Pippo Baudo: “Ha detto quello che provava e aveva diritto di farlo”, ha rimarcato il cronista. Ad un certo punto Caterina Balivo era pronta a controbattere ma ha messo da parte la sua proverbiale impulsività per non alimentare ulteriormente la polemica già alquanto spinosa. E, seppur con una punta di imbarazzo, non ha ceduto alle insistenze di Signoretti.

“Io vorrei dire tante cose – ha replicato la conduttrice – ma non è la sede giusta. Non voglio approfittare del mio ruolo quindi no, mi taccio”. Una presa di posizione che fa onore alla Balivo.

Patrizia Rossetti, rialzarsi dopo un tradimento. Voto 8

A La Volta Buona Patrizia Rossetti è tornata a parlare del tradimento che ha segnato la fine del suo matrimonio. Una vicenda raccontata già qualche anno fa, ai tempi della sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Una storia dolorosa per Patrizia e in cui ogni donna ferita e tradita può ben identificarsi. Incoraggiante il messaggio della Rossetti: forse banale per alcuni, ma importante magari per chi sta vivendo in questo momento una situazione del genere. “Quando finisce un amore, che sia per tradimento o per altro, non è mai semplice. Ma quando finisce un amore ci si può rialzare e voglio dirlo a tutte le donne”, ha dichiarato Patrizia tra gli applausi.

IPA

Stefania Orlando, un’ex moglie che sa farsi da parte. Voto 8

Dopo il messaggio di Patrizia Rossetti anche Stefania Orlando ha voluto condividere un’importante riflessione sull’amore. Prima, però, ha ammesso che la sua ultima relazione è giunta al termine dopo la fine dell’estate. La minestra riscaldata con Marco non ha funzionato. “Ci siamo resi conto che era davvero finita, – ha spiegato Stefania – si era ripresentato lo stesso quadro per cui ci eravamo lasciati in passato. Non c’era più niente da fare ma io oggi sono serena. Pensavo fosse la volta buona ma non c’erano presupposti per andare avanti”. A darle manforte la Rossetti: “Le seconde chance vanno sempre date”.

La Orlando ha poi ricordato i suoi due ex mariti, Andrea Roncato e Simone Gianlorenzi. Se con quest’ultimo ha ancora dei contatti, la soubrette ha confidato di non sentire più l’attore con il quale ha fatto coppia fissa negli anni Novanta. “Mi ha insegnato tanto perché ha venti anni più di me. L’ho amato tanto ma oggi non ci sentiamo più. Io credo che ad un certo punto le ex mogli debbano farsi da parte. Quando sarà farò così anche con Simone”.

Roncato è attualmente sposato con Nicole Moscariello, mamma dell’attrice Giulia Elettra Gorietti. E Stefania Orlando ha preferito, giustamente, farsi da parte.

Samanta Togni ha un nuovo fidanzato, forse. Voto 8

Anche Samanta Togni ha voluto condividere qualche pillola di saggezza a La Volta Buona. Da qualche mese è finito il suo matrimonio con il chirurgo plastico Mario Russo. Una rottura avvenuta lentamente, dopo una crisi profonda. “Ci siamo detti tutto quello che dovevamo dirci, abbiamo provato e riprovato. Per andare avanti devi lasciare quello che c’è dietro. Non dimenticare ma lasciar andare e guardare avanti. Non abbiamo neppure figli, non c’è rancore. Ma oggi non ci sentiamo più”. Archiviare ma non dimenticare, così l’ex ballerina di Ballando con le Stelle ha dato un consiglio che può essere di grande aiuto a chi sta facendo i conti con una rottura importante. Intanto Samanta Togni è già andata avanti: ha un nuovo cavaliere la cui identità è ancora avvolta nel mistero. “Non fa parte dello spettacolo, è più grande e ci stiamo conoscendo”, ha detto la Togni. Se son rose fioriranno…

Brigitta Boccoli e Pino Insegno sono stati insieme. Voto 7

Rivelazione inedita a La Volta Buona: Brigitta Boccoli e Pino Insegno hanno avuto una storia d’amore. Una relazione di moltissimo tempo fa, quando lei aveva quattordici anni. Il primo incontro è avvenuto in uno studio televisivo ed è durata ben tre anni. “Volevo anche sposarlo ma poi sono andata in vacanza a Formentera e ci siamo lasciati”, ha confidato Brigitta. “Avevo perso la testa per un altro ragazzo, un milanese”. Il racconto della Boccoli tra risate e nostalgia, com’è giusto che sia.

IPA

YuYu, il ritorno in televisione. Voto 7

Interessante l’intervista di YuYu a La Volta Buona. Un personaggio fuori dai soliti circuiti e pronto a tornare in pista. Bello ascoltare la sua storia personale e professionale. Nei primi anni 2000, YuYu – vero nome Giuditta Guizzetti – sembrava avere il mondo ai suoi piedi. Ha raggiunto un grande successo con le canzoni Mon petit garçon e Bonjour Bonjour. Ma il successo si è rivelato effimero e all’improvviso la sua stella si è eclissata. Ne è seguito un periodo molto difficile: depressione, anoressia e persino il pensiero di togliersi la vita.

Una fase dolorosa che ha segnato profondamente la sua vita, ma che l’ha anche spinta a raccontare la sua storia. Nel 2010 è volata a Ibiza, l’isola dove ha ritrovato la serenità. Qui ha formato una famiglia e ha avuto due figli: Nina e Thomas. “Forse Yu Yu tornerà a cantare per la prima volta in italiano”, ha anticipato Giuditta prima di presentare in studio il suo nuovo singolo, sempre in francese, dal titolo Boheme. Una storia di profonda rinascita e tutta da ascoltare.