YuYu, che fine ha fatto la cantante Giuditta Guizzetti

IPA Giuditta Guizzetti in arte YuYu: cosa fa oggi la cantante

Chi non ricorda le hit di YuYu negli anni 2000? Giuditta Guizzetti, la voce italofrancese dietro a quei brani che ancora oggi fanno battere il cuore dei fan, ha segnato un’intera generazione con il suo talento e la sua energia. Col tempo, però, YuYu ha scelto di allontanarsi dai riflettori, lasciando la scena musicale per dedicarsi a una vita diversa, lontana dall’Italia.

Quel distacco ha segnato un periodo complesso, fatto di sfide e riflessioni, ma oggi la cantante vive una nuova fase più serena, in cui la musica resta protagonista, pur in una dimensione tutta sua.

YuYu, il periodo d’oro negli anni 2000

Negli anni 2000, YuYu sembrava avere il mondo ai suoi piedi. Giuditta Guizzetti, lavorava come hostess quando Landro la notò e le aprì le porte della musica. In poco tempo, il pubblico la scoprì con singoli come Mon petit garçon e Bonjour Bonjour, brani che la fecero amare per la sua voce dolce e la sua presenza unica. Tutto sembrava perfetto, eppure il successo durò meno di quanto ci si sarebbe aspettato: le chiamate si fermarono, i contatti sparirono e YuYu si ritrovò improvvisamente lontana dai riflettori.

Quello che seguì fu un periodo molto difficile: depressione, anoressia e persino il pensiero di togliersi la vita. Una fase dolorosa che ha segnato profondamente la sua vita, ma che l’ha anche spinta a raccontare la sua storia. “Passavo il tempo a non mangiare senza farmi vedere. Mi sono resa conto solo molto dopo che era un grido disperato” ha raccontato a Il Corriere della Sera.

Nel 2008, con il libro Il cucchiaio è una culla – Diario di Yu Yu nella lotta contro l’anoressia, YuYu ha condiviso il suo percorso di lotta e di guarigione. Ad accompagnarla anche consigli preziosi, come quelli di Maurizio Costanzo, che le suggerì di rivolgersi al Centro per i disturbi alimentari di Todi.

Giuditta Guizzetti, che fine ha fatto la cantante

Negli ultimi anni, Giuditta Guizzetti ha costruito una vita lontana dai riflettori. Dal 2010 vive a Ibiza, isola che l’ha accolta e dove ha trovato una nuova dimensione di serenità. Qui ha formato una famiglia con il compagno, il pittore Piermario, e insieme hanno due figli: Nina e Thomas.

Lontana dalla musica e dal clamore degli anni d’oro, Giuditta si è dedicata alla ristorazione, al turismo e all’ospitalità, intraprendendo un vero percorso di rinascita psicofisica che le ha permesso di vivere con maggiore consapevolezza di sé.

“Dall’anoressia, anche se la tieni sotto controllo, purtroppo non guarisci mai. Quando sono stressata lo capisco: tendo a mangiare meno. Ma oggi mi conosco, capita che mi scrivano genitori che hanno figlie con problemi alimentari, che mi seguivano e sanno la mia storia: la mia porta per loro è aperta. Il mio, anche ora, vuole essere un messaggio positivo: si può rinascere” ha raccontato.

Nonostante la vita tranquilla, YuYu non ha abbandonato completamente la musica. Nel 2025 è tornata con La Bohème, un brano che rivisita in chiave moderna il celebre pezzo di Charles Aznavour, dimostrando che anche dopo anni di silenzio, la sua voce sa ancora farsi ascoltare.