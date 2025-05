Stefania Orlando a La Volta Buona: “Ha usato le parole giuste e sono tornata”

Fonte: IPA Stefania Orlando

Nel salotto tutto glitter e confidenze di Caterina Balivo, Stefania Orlando ha regalato al pubblico un momento da vero feuilleton sentimentale: è ufficialmente tornata tra le braccia del suo ex Marco Zecchini.

Dopo mesi di silenzi, distanze e riflessioni amare, i due si sono ritrovati grazie a quelle parole giuste che, quando arrivano, fanno tremare il cuore. Una storia d’amore che sembrava chiusa si riapre, tra sguardi intensi, telefonate emozionanti e un pizzico di magia.

Un amore ritrovato: “Siamo tornati insieme”

Nella puntata odierna de La Volta Buona, Stefania Orlando ha confermato pubblicamente il ritorno di fiamma con Marco Zecchini, suo ex compagno con cui aveva interrotto la relazione qualche mese fa. La notizia era già trapelata attraverso alcune foto pubblicate sul settimanale Chi, ma è stata proprio la Orlando a raccontare i dettagli emozionanti del riavvicinamento, con spontaneità e una punta di romanticismo.

“Confermo, è vero”, ha dichiarato Stefania a Caterina Balivo. “Siamo tornati insieme dopo qualche mese in cui ci eravamo lasciati. Se me lo avessi chiesto allora, ti avrei risposto che non credo nelle pause di riflessione. E invece oggi dico che ci hanno fatto bene.”

Non solo parole: una pausa vera, non una semplice riflessione

La conduttrice ha chiarito che quella con Marco non è stata una pausa studiata, ma una vera e propria rottura, dettata da incomprensioni e da una mancanza di dialogo che aveva reso il rapporto difficile. “Non era una pausa, ci eravamo proprio lasciati“, ha sottolineato. “C’erano tante discussioni, non riuscivamo più a comunicare.”

Una separazione netta, dunque, che aveva portato entrambi a riflettere sulle proprie priorità. Ma, come spesso accade, la distanza ha avuto un effetto chiarificatore. Dopo qualche mese, la scintilla si è riaccesa.

Il ritorno di Marco: “Mi ha emozionato”

Il momento decisivo è arrivato quando Marco Zecchini si è fatto risentire, con parole che Stefania non si aspettava potessero toccarla tanto. “Pensavo che non mi avrebbe fatto nessun effetto, e invece quella telefonata mi ha emozionato. Aveva trovato le parole giuste.”

Stefania Orlando ha raccontato con sincerità di essersi ritrovata a pensare intensamente a lui fin dal giorno dopo quella chiamata. Da lì, il passo verso un nuovo incontro è stato breve: “Dopo qualche giorno ci siamo visti e da quel momento non ci siamo più lasciati”.

Le parole contano, ma servono anche i fatti

Durante la conversazione è intervenuta anche Lory Del Santo, che ha ricordato un momento precedente in cui si era parlato dell’anello regalato da Marco a Stefania. “Già parlava d’amore allora”, ha commentato Stefania, aggiungendo con decisione: “Ma anche i fatti servono“.

Ha poi detto quanto sia importante che le dichiarazioni siano sostenute da gesti concreti, da attenzioni quotidiane e da quella costanza che rende una relazione solida.

Stefania Orlando ha spiegato che, in passato, c’erano state molte parole ma pochi gesti, e che oggi sente il bisogno di equilibrio tra ciò che si dice e ciò che si fa: “Le parole da sole non bastano, ma hanno il loro peso. I fatti devono seguirle. Perché è nei gesti che si riconosce la verità di un sentimento”.

La riflessione finale della conduttrice lascia trasparire una nuova maturità nella relazione: “Questa pausa ci ha fatto bene. Non sempre tornare indietro è un errore: a volte è un’opportunità per capire meglio sé stessi e l’altro”.