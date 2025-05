A Sognando… Ballando con le stelle ritorno di fiamma tra Hoara Borselli e Simone Di Pasquale

Fonte: IPA Hoara Borselli

Sono trascorsi esattamente vent’anni dalla prima edizione di Ballando con le stelle. Due decenni dalla prima volta che il grande ballo da sala arrivò in prima serata Rai, che vedemmo personaggi autorevoli, impettiti e insospettabili scatenarsi a ritmo di salsa, rumba e pase doble. E la prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle, si offre come l’occasione perfetta per cedere alla nostalgia, con il ritorno in pista della prima coppia vincitrice nella storia del programma.

Hoara Borselli torna a Ballando con le stelle

Oggi, conosciamo Hoara Borselli come seriosa e autorevole opinionista esperta di politica e sempre al passo con l’attualità. Dietro l’aria da severa opinionista, però, si cela l’animo di una showgirl – e il fisiche du role di certo non manca. Il primo lavoro di Hoara fu infatti quello di modella e fotomodella e nel 1992 partecipò anche al concorso di bellezza Miss estate Festivalbar. In seguito, la partecipazione a qualche film e parecchie esperienze nel mondo della fiction, da Un medico in famiglia a Un posto al sole a Centovetrine. Il vero, grande successo nella vita precedente di Hoara fu però proprio la partecipazione a Ballando con le Stelle.

Era il 2005, la trasmissione condotta da Milly Carlucci (con già, immancabile e irrinunciabile, l’orchestra di Paolo Belli) era alla sua prima edizione e non erano così tanti i grandi vip disposti a prendervi parte. Hoara Borselli era giovanissima e non così famosa, ma dopo quell’autunno nessuno si scordò più il suo nome, il suo volto e le sue lunghe gambe ondeggianti a ritmo di musica. La futura opinionista trionfò platealmente nella prima edizione di Ballando con le stelle e, ancora oggi, resta uno dei concorrenti più talentuosi nella storia del programma Rai.

Il ritorno al fianco di Simone Di Pasquale

Nel corso della sua partecipazione a Ballando con le stelle, Hoara Borselli era guidata e affiancata da Simone Di Pasquale, il ballerino che oggi ricopre il ruolo di giudice esterno. Ed è proprio con lui che, nella prima puntata di Sognando… Ballando con le stelle 2025, la giornalista è tornata a danzare. Quello che abbiamo visto è il ricongiungersi di due ballerini complici e affiatati, di due corpi che sembrano fatti per muoversi l’uno a ritmo dell’altro… ma c’è anche qualcosa di più.

“L’alchimia che ci lega non passa mai inosservata. – raccontò lui all’epoca – Tra me e Hoara c’è una complicità unica, che è scattata dal primo momento in cui ci siamo conosciuti e non ci ha mai lasciato. Io con lei ho un rapporto vero sincero, fatto di stima e amicizia, elementi fondamentali che ci aiutano a lavorare bene insieme”. Così come successo quest’anno a Bianca Guaccero, anche Hoara Borselli si innamorò del proprio maestro di danza e tra lei e Simone Di Pasquale nacque un’intensa storia d’amore.

I due proseguirono a stare vicini sul palco e fuori dal palco, lavorando per anni assieme nel musical La febbre del sabato sera. La loro storia durò due anni, ma Hoara e Simone continuano a nutrire grande stima e affetto l’uno per l’altra.