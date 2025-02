Marcella Bella: “All’Eurovision? Me stessa”. E torna sui primi in classifica a Sanremo 2025

Fonte: IPA Marcella Bella

Marcella Bella è una di quelle artiste che non si arrendono, mai. Sanremo l’ha relegata all’ultimo posto? Poco importa. Lei guarda avanti, si scrolla di dosso la polvere delle classifiche e punta dritta all’orizzonte. Eurovision è il suo mirino, il grande palco internazionale che premia estro, eccesso e personalità.

E chi meglio di lei potrebbe incarnare tutto questo? Ospite su Rai Radio2, l’interprete di Montagne Verdi ha lanciato la sua candidatura, con quella sicurezza che l’ha sempre contraddistinta. L’Italia sceglierà un altro nome? Possibile, se Olly rifiutasse, ma Marcella Bella ha già vinto, almeno nell’arte di far parlare di sé.

L’intervento a Rai Radio2 e il desiderio di salire sul palco europeo

Marcella Bella non ha dubbi. Se Olly deciderà di non rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2025, chi meglio di lei potrebbe prendere il suo posto? Ospite di 5 in condotta su Rai Radio2, la cantante non ha perso l’occasione per lanciare una provocazione delle sue, con quella combinazione di sicurezza e autoironia che la contraddistinguono. “Chi mi piacerebbe vedere su quel palco? Non ho dubbi, me stessa. Forte, tosta e indipendente”.

Nonostante il risultato poco lusinghiero ottenuto a Sanremo 2025, il suo brano Pelle Diamante ha tutto per calzare alla perfezione nello spettacolo variopinto dell’Eurovision. Atmosfere volutamente sopra le righe, un’estetica che piace molto alle mamme e quel tocco teatrale che potrebbe funzionare su un palcoscenico internazionale. Non è la prima volta che Marcella Bella guarda all’Eurovision come un’opzione interessante: nel 2024 aveva già partecipato a Una Voce per San Marino, ma senza ottenere il pass per l’evento europeo.

L’incertezza sulla presenza di Olly a Basilea lascia aperto un dibattito tra gli appassionati. Il vincitore di Sanremo 2025 non ha ancora sciolto le riserve, a causa della sovrapposizione tra la competizione e il suo tour, che ha già registrato numerosi sold out. Se alla fine dovesse rinunciare, il testimone passerebbe al secondo classificato, Lucio Corsi.

Il Festival di Sanremo tra frecciate e soddisfazioni

Marcella Bella ha vissuto Sanremo con lo spirito di chi ne ha viste tante. Da un lato, l’ovazione del pubblico, i fan che la fermavano fuori dall’albergo, i video dei giovanissimi che cantano il suo brano. Dall’altro, la stampa, che secondo lei ha colto l’occasione per distribuire voti e giudizi con aria da professoroni. Non le è piaciuto, ma la sua canzone ha funzionato. “I ragazzini mi mandano un sacco di video in cui la cantano. Con gli streaming cresciuti tantissimo stanno riscoprendo anche la Marcella di ieri”.

Un bilancio tra il dolce e l’amaro: la critica le ha dato il voto più basso, ma il pubblico ha premiato la sua energia. E se anche Sanremo non le ha regalato un buon posizionamento, ha fatto tornare i suoi successi nelle playlist dei più giovani. E in fondo non è un problema arrivare in alto, anche Vasco Rossi arrivò ultimo.

Nessuna polemica sulle donne escluse dal podio

Alla domanda sul perché nessuna donna sia arrivata tra i primi posti, Marcella Bella ha alzato le spalle: il pubblico ha scelto e va bene così. “Lo scorso anno c’erano Angelina Mango e Annalisa sul podio, quindi di che stiamo parlando?” ha ribattuto senza perdere tempo in polemiche di circostanza. Piuttosto che cavalcare il dibattito, ha preferito puntare sulla musica, dimostrando ancora una volta che preferisce cantare invece di lamentarsi.