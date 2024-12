Chi ha scritto le canzoni dei Big a Sanremo 2025

Fonte: IPA Carlo Conti

I titoli dei brani in gara al Festival di Sanremo 2025 sono stati resi noti al pubblico qualche giorno fa, ma in molti si chiedono chi abbia “firmato” le canzoni della kermesse. Se si conoscono infatti i nomi degli interpreti che saliranno sul palco dell’Ariston il prossimo febbraio, aleggia il mistero sull’identità di parolieri e compositori dei pezzi. Come di consueto, cominciano a trapelare le prime indiscrezioni, che parlano di nomi “altisonanti”: su tutti, Tiziano Ferro, Blanco e Calcutta.

Chi sono le “penne” di Sanremo 2025

Prima che Carlo Conti rivelasse i nomi dei 30 big in gara a Sanremo 2025, si era parlato di una possibile partecipazione alla kermesse di Tiziano Ferro. Una notizia solo parzialmente falsa, poiché il cantautore di Latina ha firmato una delle canzoni selezionate: si tratta di Tra le mani un cuore, il brano che Massimo Ranieri canterà in gara e che nasce da una poesia della cantautrice Giulia Anania, anche lei tra gli autori del brano insieme a Nek e alla polistrumentista e produttrice Marta Venturini. Tra i nomi celebri “dietro le quinte” c’è anche quello di Blanco, che ha collaborato con Irama per la canzone Lentamente. Secondo alcune indiscrezioni, l’interprete di Mi fai impazzire sarebbe anche co-firmatario del brano di Noemi, insieme a Mahmood.

Fonte: Ansa

Al fianco di Stash e di Davide Petrella, a firmare il brano dei The Kolors, Tu con chi fai l’amore, c’è invece Calcutta, come riporta l’Adnkronos. Petrella, noto come Tropico, avrebbe contribuito anche alla realizzazione dei pezzi di Elodie e Gaia. Tanti poi sarebbero gli autori che, come ogni anno, firmano insieme ad altri diversi brani, come Federica Abbate, che sarebbe coinvolta in ben cinque titoli, quelli di Coma_Cose, Emis Killa, Fedez, Serena Brancale e Sarah Toscano.

Molto gettonato anche Davide Simonetta, che comparirebbe tra gli autori dei brani di Francesca Michielin e di Francesco Gabbani. E ancora, secondo All Music, Raige ha scritto con Willie Peyote Grazie ma non grazie; Ralph Lautrec è coautore del pezzo di Shablo con Tormento, Guè e Joshua; Marco Rettani firma con Senatore Cirenga il brano di Marcella Bella Pelle diamante; e Jvli firma insieme a Olly Balorda nostalgia.

Il detto “chi fa da sé fa per tre” vale infine nel caso dei cantautori Brunori Sas, Joan Thiele, Lucio Corsi, Kekko Silvestre dei Modà e Simone Cristicchi, che hanno composto i rispettivi brani in gara.

Le canzoni e i big in gara al Festival di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 condotto da Carlo Conti vedrà in gara ben 30 cantanti. I titoli dei brani sono stati rivelati durante la finale di Sarà Sanremo lo scorso 18 dicembre, e sono i seguenti: