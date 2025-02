Bella stronza, il testo di Fedez sulla canzone di Masini a Sanremo 2025

Fonte: Getty Images Sanremo 2025, i look della quarta serata: Mahmood si prende l’Ariston con ritmo e sensualità

Indiscrezioni, fughe di notizie, ragionamenti, il duetto tra Fedez e Marco Masini a Sanremo 2025 è stato il più discusso della 75esima edizione del Festival. Al centro del chiacchiericcio mediatico e della cronaca rosa la scelta della canzone Bella stronza per la quarta serata del Festival diretto da Carlo Conti. La canzone è il successo del 1995 del cantante fiorentino ed è nota per la sua carica eversiva e problematica. Il testo del brano è stato infatti spesso oggetto di critiche e polemiche per le dure parole che vi sono contenute. A incuriosire la cronaca rispetto alla scelta di Fedez di portare sul palco dell’Ariston un testo così discusso è il riferimento presto costruito tra il testo e la sua vita privata dopo il divorzio da Chiara Ferragni.

Il testo di Fedez su Bella stronza di Marco Masini

Bella stronza è la canzone simbolo di un’epoca, che ha segnato, fatto discutere e diviso una generazione. Sono state alcune immagini particolarmente forti presenti nel testo (oltre alla parolaccia nel titolo) a inimicarsi parte del pubblico degli anni ’90. I tempi passano e cambiano, ma le parole mantengono un peso importante e sovversivo. Così anche Fedez, portando un brano del genere al Festival della canzone italiana, si è attirato il brusio delle mosse spavalde e non sempre capite.

Anche l’autore stesso della canzone, Marco Masini, è dovuto intervenire prima dell’inizio della kermesse, per quietare le voci sulla performance con il rapper sul palco dell’Ariston. Il cantante ci ha tenuto a specificare che il testo originale sarebbe rimasto lo stesso, ma che ci sarebbero stati degli inserti rap di Fedez. Alla fine quello che trapela dal testo scritto dai due cantanti insieme non è un testo per riconquistare una vecchia fiamma, né il racconto di una ex, ma un racconto intimo di se stesso. “Sulla pancia ho una ferita/ che mi ha fatto meno male”, “Riusciremo mai a ferire chi ci odia/ come chi ci ama per davvero”.

Scopriamo ora il testo originale della canzone:

Bella stronza

Che hai distrutto tutti i sogni

Della donna che ho tradito

Che mi hai fatto fare a pugni

Con il mio migliore amico

E ora mentre vado a fondo

Tu mi dici sorridendo “ne ho abbastanza”

Bella stronza

Che ti fai vedere in giro

Per alberghi e ristoranti

Con il culo sul Ferrari

Di quell’essere arrogante

Non lo sai che i miliardari

Anche ai loro sentimenti danno un prezzo

Il disprezzo

Perché forse io ti ho dato troppo amore



Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Perché non scappiamo insieme

Non lo senti questo mondo come puzza

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come un ramo di ciliegio

Tu non puoi amare un tarlo

Tu commetti un sacrilegio

E ogni volta che ti spogli

Non lo senti il freddo dentro

Quando lui ti paga i conti

Non lo senti l’imbarazzo del silenzio

Perché sei bella, bella, bella

Bella stronza

Che hai chiamato la volante quella notte

E volevi farmi mettere in manette

Solo perché avevo perso la pazienza

La speranza, sì, bella stronza

Ti ricordi

Quando con i primi soldi

Ti ho comprato quella spilla

Che ti illuminava il viso

E ti chiamavo la mia stella

Quegli attacchi all’improvviso

Che avevamo noi di sesso e tenerezza

Bella stronza, sì

Perché forse io ti ho dato troppo amore

Bella stronza che sorridi di rancore

Ma se Dio ti ha fatto bella

Come il cielo e come il mare

A che cosa ti ribelli

Di chi ti vuoi vendicare

Ma se Dio ti ha fatto bella

Più del sole e della luna

Esci dai tuoi pantaloni, mi accontento

Come un cane degli avanzi

Perché sei bella, bella, bella

Mi verrebbe di strapparti

Quei vestiti da puttana

E tenerti a gambe aperte

Finché viene domattina

Ma di questo nostro amore

Così tenero e pulito

Non mi resterebbe altro che un lunghissimo minuto di violenza

E allora ti saluto, bella stronza, eh

E il testo modificato da Fedez:

In aggiornamento

Il mea culpa di Fedez

Sembra che Fedez, con questa canzone, abbia voluto fare un mea culpa. Il perché si evince dalla frase: “Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza”. Si quieta dunque lo scandalo, l’offesa e il chiacchiericcio. Non importa a chi è dedicata, forse solo a se stesso. Il risultato è veramente notevole.