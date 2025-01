Lory Del Santo a La Volta Buona sulla lite per il marito di Marcella Bella: “Fantascienza”

Fonte: IPA Lory Del Santo e Marcella Bella

Lo scorso anno, Marcella Bella aveva raccontato nel salotto di Belve di aver avuto uno scontro con Lory Del Santo, colpevole di aver “flirtato” in sua presenza con il marito Mario Merella. Un aneddoto che aveva suscitato grande ilarità ma che, a distanza di diversi mesi, l’ex protagonista di Drive In ha in parte smentito: “È una storia allucinante. Credo lei abbia esagerato il racconto per fare scena” ha raccontato nel salotto di La Volta Buona.

Lory Del Santo risponde a Marcella Bella: “Si è sbagliata”

Marcella Bella non ha mai nascosto di essere una donna dal temperamento molto passionale, e nel salotto di Belve aveva raccontato a Francesca Fagnani di essere molto gelosa di suo marito Mario Merella. Proprio parlando della sua possessività, aveva anche rivelato di essersi scontrata in un’occasione con Lory Del Santo: la cantante si era detta molto infastidita dall’atteggiamento della showgirl, che diversi anni prima, nel corso di una serata a teatro, aveva parlato non una, ma ben due volte all’orecchio del suo compagno. Non contenta, si era infine messa a sedere davanti a lui, scuscitando l’ira di Marcella. A questo punto, la cantante le aveva dato dei colpi sulla schiena con la scarpa, intimandole di girarsi davanti e di non importunare ulteriormente l’uomo.

Sull’episodio è intervenuta, a distanza di mesi, anche Lory Del Santo, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona: “E’ allucinante. Mi hanno informata dell’intervista e io ho pensato fosse fantascienza” ha spiegato l’attrice, dando una versione differente dell’accaduto: “Secondo me lei è così gelosa da essere offuscata. Immaginate la scena: siamo tutti seduti a teatro, con le luci basse. Io cerco il mio posto per sedermi, vedo un uomo probabilmente seduto in quella che credevo la mia sedia, e gli chiedo delucidazioni. Lui mi invita a sedermi da un’altra parte. Gli addetti del teatro mi mandano nuovamente al mio posto, e lo stesso uomo mi indica una sedia libera nella fila davanti”.

Lory ribadisce che l’episodio si sarebbe verificato circa 40 anni prima, e non è sicura che la donna indicata da Marcella fosse lei: “Vedere il di più dove non c’è è un’illusione. Io non conoscevo lei, non sapevo chi fosse lui. Questo episodio non mi risulta. Non si può essere così aggressivi con una persona che per un secondo può aver chiesto un’indicazione per un posto. Io non andrei mai da un uomo che sta con una donna a parlargli all’orecchio in mezzo a mille persone. Sarebbe un modo per conquistare qualcuno poco intelligente”.

Caterina Balivo si schiera con Marcella Bella: “ È successo anche a me”

Del Santo ha precisato anche di non ricordare assolutamente di essere stata colpita con una scarpa: “Credo abbia esagerato per fare scena, perché me lo ricorderei se qualcuno avesse fatto una cosa del genere. Secondo me si è sbagliata e mi ha presa per un’altra. Forse era una delle figuranti del teatro. Marcella si è sbagliata“. Caterina Balivo ha tuttavia preso le parti di Marcella Bella, spiegando di aver vissuto un’esperienza simile: “Se una donna si fosse avvicinata più volte a mio marito per parlargli nell’orecchio altro che scarpe. Anche a me è successa una volta una cosa del genere con una scrittrice famosa, al matrimonio di Walter Siti. Non le bussai con la scarpa alla schiena, ma davanti a tutti ribadii che il suo atteggiamento era scorretto”.

Quando gli ospiti del salotto de La Volta Buona le hanno chiesto di fare il nome della donna in questione, Caterina ha comunque fatto un passo indietro:”Qualora lei venisse in trasmissione ricorderei quell’episodio in sua compagnia, ma non abuso del mio potere televisivo in questo momento”. Insomma, speriamo la famosa scrittrice accetti l’invito.