Non è facile parlare della coppia composta da Lory Del Santo e Marco Cucolo senza fare riferimento alla differenza d’età. Nello studio Rai de La Volta Buona, infatti, il tema è ampiamente trattato nella prima parte della loro intervista. Nonostante il giudizio del pubblico, dimostratosi ampiamente scettico nei loro confronti, i due sono fianco a fianco da ormai 11 anni. Insieme hanno vissuto momenti splendidi e divertenti ma anche drammi devastanti.

Lory Del Santo e Marco Cucolo, come si sono conosciuti

Sono ben 34 gli anni che dividono Lory Del Santo e Marco Cucolo. Lei ha infatti 66 anni e lui ne ha compiuti 32. Insieme hanno condiviso svariate esperienze televisive, come Pechino Express e L’Isola dei Famosi, spiegando a Caterina Balivo d’essere una coppia come tante altre.

I pregiudizi fanno male ma non pesano su di loro. Vivono il quotidiano come tanti altri, litigando per le piccole cose, dal dentifricio alla spazzatura. Al tempo stesso, però, sono particolarmente affiatati. Tutto ha avuto inizio per loro via social. Lui le scriveva in privato, come tanti altri fan, con il dubbio che dietro le risposte lapidarie ricevute ci fosse un bot. Ne è passato di tempo fino alla chance ottenuta dalla “Lady”.

La padrona di casa ha poi chiesto a lui della reazione ricevuta a casa. Sua madre lo ha sempre lascito libero di decidere della sua vita, una volta compiuto 18 anni. Inizialmente, però, Marco non ha avuto il coraggio di dirle la verità: “Quando c’è stato il nostro primo incontro, a mia madre non dissi che andavo da lei”.

La gelosia di Marco

Lory Del Santo ha elencato alcuni dei piccoli difetti di Marco Cucolo. Tra questi c’è anche la gelosia dimostrata nel tempo. Non è infatti propriamente d’accordo con il suo stile d’abbigliamento. È arrivato al punto di nascondere nella propria cassaforte i completi più sensuali della showgirl, attrice e regista.

“Mi ha rubato tutte le cose sexy che avevo, mettendole nella cassaforte. Non le ho trovate per mesi. Mai avrei pensato fossero lì. (…) Tu mi hai cercata perché sono sexy, poi mi metti i vestiti nella cassaforte”.

La morte di Loren

I giudizi della gente nel corso degli anni sono stati molto duri. Tutti si aspettavano che questa storia naufragasse da un momento all’altro. Un’operazione pubblicitaria in favore di Cucolo, si diceva, e invece “lui non mi ha mai lasciata neanche un giorno”.

Fianco a fianco, hanno affrontato momenti atroci, come la morte del figlio Loren Del Santo. Lei ha spiegato come in altre occasioni si è ritrovata a vivere dei drammi con persone del tutto incapaci di comprenderla: “Dicevano ‘basta, andiamo in discoteca’”.

Lui è stato l’unico a essere rimasto, a non scegliere la fuga quando le cose si facevano troppo serie. Marco non ha vacillato e con grande onestà nello sguardo, spiega alla Balivo: “Lei aveva bisogno del mio supporto”.

Un amore vero, che l’ha aiutata enormemente a trovare la luce in un tunnel colmo d’oscurità: “Le ho offerto tutta la mia disponibilità. Non puoi importi in questo tipo di situazione. Devi solo ascoltare. Lei aveva bisogno di isolarsi. Non voleva vedere nessuno e l’ho rispettata. Poi aveva bisogno d’affetto e supporto. Cose che le ho sempre offerto”.