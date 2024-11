Lory Del Santo e le avance di Donald Trump: “Potevo essere io la First Lady”

Fonte: Getty Images Tutte le donne di Donald: gli “angeli” della famiglia Trump

Lory Del Santo, una donna dalle mille vite che non perde occasione per raccontare chicche e aneddoti di un certo spessore. Tutti ormai conoscono la sua storia, costellata a tratti da eventi tragici come la perdita dei figli. Stavolta, però, la showgirl che negli anni Ottanta ha fatto strage di cuori ha raccontato di un incontro molto particolare: quello con Donald Trump, allora spavaldo imprenditore e oggi (di nuovo) presidente degli Stati Uniti d’America.

Lory Del Santo e l’incontro con Donald Trump

“Potevo essere io la donna al fianco del nuovo presidente degli Stati Uniti, la sua First Lady”, ha raccontato ospite di Un giorno da pecora, in onda su Rai Radio 1 con la conduzione di Geppi Cucciari. Una rivelazione che non è nuova per chi nel tempo ha seguito le vicissitudini di Lory Del Santo, da sempre abituata a far sfoggio di aneddoti a dir poco curiosi in merito alla sua vita.

La showgirl, oggi anche regista e produttrice (indimenticabile il suo The Lady), ha spiegato come è avvenuto il primo incontro con il tycoon nell’ascensore della Trump Tower, a Manhattan: “Quando l’ho conosciuto poi lui mi ha cercato più volte, si è speso, è venuto da me, non si è limitato a lasciarmi il suo numero telefonico”. Sembra, dunque, che la giovane Lory di allora abbia fatto davvero colpo sul neoeletto presidente a stelle e strisce, salvo poi rinunciare a questa “occasione”.

“Diciamo che sono io a non aver voluto – ha spiegato – le porte per me sarebbero state aperte”. Poi ha ribadito di essere attratta proprio dagli uomini Trump-style e di trovarlo ancora desiderabile: “A me piacciono gli uomini così pancettosi, morbidosi, sexy”.

Perché Lory del Santo non ha accettato la corte di Trump

Naturalmente non abbiamo un riscontro sull’aneddoto in questione, ma la Del Santo ha ribadito il concetto anche nello studio de La Volta Buona. “Tu che potevi essere al posto di Melania – ha preso volutamente l’argomento la padrona di casa, Caterina Balivo, approfittando del collegamento video con la showgirl -. L’hai incontrato ma alla fine hai perso il numero e le vostre vite hanno preso strade diverse”.

Ma l’inossidabile Lory ha voluto fare una precisazione: “Non ho perso il numero, semplicemente non l’ho chiamato – ha detto -. Non ho seguito le sue orme, ora potrei anche rammaricarmi ma a volte si fanno delle scelte e non bisogna vivere nell’angoscia di aver sbagliato. All’epoca ho deciso così e non si può tornare indietro”.

Forse una scelta dettata da visioni diverse della vita, probabilmente dovute al sogno di un grande amore, come poi è avvenuto. Mentre Trump si gode il secondo mandato presidenziale al fianco della sua Melania (che ricordiamo per il malcelato scontento dei precedenti anni al fianco del marito), Lory Del Santo è felice con Marco Cucolo, il giovane a cui è sentimentalmente legata dal 2015 e con il quale ha vissuto anche l’esperienza al limite dell’Isola dei Famosi.