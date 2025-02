Bresh a Sanremo 2025 indossa la sua canzone: il mistero della collana granchio

A gran sorpresa, a brillare sul green carpet di Sanremo 2025 è stato Bresh, in gara con il brano "La tana del granchio": non è passata inosservata la sua atipica collanina, dall'importante valore simbolico per l'artista. Cosa sappiamo?

Alla vigilia dell’ufficiale inizio di Sanremo 2025, come da tradizione, abbiamo visto i Big in gara sfilare sul cosiddetto green carpet: il defilé stellare ha fornito ai più grandi appassionati di moda una sfiziosa anteprima di quelli che saranno i look adottati sul palco, è innegabile.

Tra gli indiscussi protagonisti dell’evento, a gran sorpresa, a spiccare è stato Bresh. L’artista – Andrea Brasi nella vita di tutti i giorni – ha saputo catturare l’attenzione generale grazie ad un’originale collana personalizzata a rappresentare un granchio.

Tutto quello che sappiamo sulla collana granchio di Bresh a Sanremo 2025

Dopo aver contribuito alla serata cover dello scorso anno vicino ad Emma Marrone, Bresh è quest’anno tra i cantanti in gara ed il brano che porterà sul palco dell’Ariston alla sua prima vera esperienza si intitola – guarda caso – La tana del granchio: si tratterebbe di “Un inno alla libertà, che è forse la cosa a cui possiamo sperare e ambire, che ci manca più di tutto”, ha spiegato il diretto interessato.

È proprio alla sua amata canzone che l’insolito gioiello si riferirebbe, dunque. Lo stylist che si occuperà di vestire l’artista per l’esperienza sanremese, Michele Potenza, ha spiegato che tutti i look che vedremo sono stati invero studiati all’obiettivo di rappresentare la canzone anche a livello visivo.

L’outfit alla marinara – blu notte, completo di pullover a righe, cappotto e pantalone morbido esattamente come le tendenze del momento vogliono – messo a punto per la sfilata sul green carpet ne è stata una prova lampante, totalmente firmato Ami Paris e con tanto di accessorio raffigurante il noto crostaceo.

La collana in questione non è certo passata inosservata allo sguardo vigile di ogni fashionista all’ascolto, ed avrebbe un significato persino più profondo di quanto possa sembrare: si tratterebbe di un pezzo artigianale e hand made, realizzato ad hoc per Bresh e le sue esibizioni al Festival dall’artista romana Chiara BCN.

Oltre al chiaro rimando alla cosiddetta “tana del granchio” a dare il titolo alla canzone in gara, metafora di un luogo intimo e nascosto in cui trovare rifugio nei momenti difficili, l’animale avrebbe un legame diretto con il segno zodiacale del cantante di Guasto d’Amore, il cancro. Ecco perché il granchio rappresenterebbe per lui sé stesso alle prese con una vera e propria lotta personale.

Michele Potenza si è inoltre sbilanciato ulteriormente spiegando a tal proposito che la scelta dell’atipico accessorio nasconderebbe un ennesimo valore simbolico per Bresh, il quale da bambino aveva ricevuto in dono una collanina molto simile che ha desiderato portare sul palco a mo’ di portafortuna.

Bresh da “Guasto d’Amore” a “La tana del granchio”

Per la prima volta a Sanremo 2025, Bresh, con ben ventiquattro certificazioni platino e undici d’oro, è uno dei cantautori urban maggiormente apprezzati degli ultimi anni. Dopo una lunga gavetta l’artista di origine ligure è approdato al successo con la celebre hit Guasto d’Amore, come noto estremamente cara ai tifosi del Genoa di cui lui stesso fa parte, ed esattamente come in quel caso anche il brano in gara al Festival della Canzone Italiana ha un forte legame con la sua vita.

“La mia musica è sempre andata a pari passo con la mia vita e non viceversa. E per scrivere cose interessanti, bisogna viverle. Prima vivo e poi scrivo”, ha detto lui. La tana del granchio sarebbe una “canzone ubriaca e felice che cerca di spiegare delle emozioni forti”, e noi non potremmo essere più curiosi di ascoltarla.