Sotto Sanremo 2026, che cos’è il Festival raccontato con lo sguardo degli under 30

Un programma originale e nuovo che racconta il Festival nella sua forma più autentica e imprevedibile: su RaiPlay arriva "Sotto Sanremo"

IPA Le conduttrici di Sotto Sanremo

Sanremo 2026 si annuncia come il Festival delle novità sotto molteplici punti di vista. Agli annunci del direttore artistico Carlo Conti si affiancano infatti quelli della Rai, sempre più decisa a conquistare i favori dei giovanissimi: proprio per la Gen Z, infatti, è pensata la nuova serie Sotto Sanremo.

Sotto Sanremo, cos’è la nuova serie sul Festival targata Gen Z

Un vocale di Carlo Conti, misterioso e inaspettato, arriva sui telefoni di Anna Lou Castoldi, Elisa Maino e Nicole Rossi. Le invita al Festival di Sanremo, e lascia intendere che le tre giovani artiste e influencer avranno accesso al cuore della kermesse della canzone italiana. Ma sarà davvero così?

Queste le premesse alla base di Sotto Sanremo, lo show in sette puntate in onda dal 23 febbraio al 1 marzo in esclusiva su RaiPlay. Il Festival sarà raccontato da un’altra prospettiva, da quel “sotto” che rivela la forma più autentica della kermesse, fuori dalla messa in scena ufficiale ma vicino alle reazioni più vere, ai momenti iconici e al passaggio dei protagonisti.

Sotto Sanremo – con la regia di Massimiliano Sabini – è uno sguardo che si abbassa per vedere meglio. Un sottosopra narrativo che mette al centro ciò che di solito resta ai margini, vicino al linguaggio dei social e della Gen-Z. Un punto di osservazione più libero, più scanzonato e più vero sul Festival.

Chi sono le tre protagoniste di Sotto Sanremo

Per una serie dedicata alla Gen Z, la Rai non poteva non puntare su tre volti amatissimi dai più giovani: Nicole Rossi, Elisa Maino e Anna Lou Castoldi. Attive tra social e piccolo schermo, le protagoniste di Sotto Sanremo incarnano tre modelli femminili molto distanti ma in costante contatto tra loro.

Nicole Rossi è nata a Roma nel 2001. Si è messa in evidenza durante l’edizione 2018 del reality Il Collegio, dando prova di grande determinazione e senso critico. L’anno successivo, in compagnia di Jennifer Poni, ha vinto il game show Pechino Express. Nel 2023 è invece approdata nel cast della serie SKAM, vero e proprio manifesto della Gen Z: nello show ha interpretato per due stagioni il ruolo di Asia Giovannelli.

Anna Lou Castoldi è invece figlia d’arte: i suoi genitori sono l’attrice Asia Argento e il cantante Morgan. Nata nel 2001 a Lugano, ha esordito giovanissima come attrice nel film Incompresa, diretta da sua madre, concedendo poi il bis nella serie Baby. Nel 2024, in coppia con Nikita Perotti, è arrivata tra i finalisti del dancing show Ballando con le Stelle.

Elisa Maino, nata a Rovereto nel 2003, è invece una delle tiktoker italiane più popolari. Dopo aver aperto il suo primo canale youtube nel 2014, ha conosciuto grande successo anche su Musical.ly e Instagram, postando contenuti di moda e lifestyle. Ad oggi, ha pubblicato ben tre libri: #Ops, Non ti scordar di me. #Ops – Vol.2, e Con amore, collaborando con brand di moda come Puma, Ghd, Tommy Hilfiger e La Roche Posay. Apprezzata per il suo stile e la sua ironia, Elisa si è trovata anche al centro della cronaca rosa per la sua relazione con il rapper Bresh, interrotta da pochissimo.