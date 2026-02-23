Chi è Nicole Rossi che conduce Sotto Sanremo

Nicole Rossi, scrittrice, attrice e influencer, è la conduttrice di Sotto Sanremo, lo show che svela il dietro le quinte del Festival.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Nicole Rossi

Influencer e attrice, Nicole Rossi è la conduttrice di Sotto Sanremo insieme a Elisa Maino e Anna Lou Castoldi. Giovanissime eppure con una lunga carriera alle spalle, Nicole ha preso parte a programmi molto amati e a produzioni televisive di successo.

Chi è Nicole Rossi, carriera e film

Classe 2001, Nicole Rossi è nata a Roma ed è arrivata al successo grazie al programma Il Collegio. Dopo il diploma presso il liceo Margherita di Savoia ha deciso di frequentare l’Accademia di arte e spettacolo Work Art Society e l’Accademia teatrale La maschera in soffitta.

La grande popolarità però è arrivata con Skam Italia, la serie di Netflix in cui ha recitato nel 2022 ed è stata la protagonista della sesta stagione. Ha inoltre recitato nella miniserie intitolata So Wine So Food – L’uomo delle Stelle. Mentre nel 2024 ha debuttato al cinema recitando nel film Maschile Plurale.

Anche le esperienze televisive non sono mancate. Oltre a Il Collegio, Nicole Rossi ha partecipato all’ottava edizione di Pechino Express, dove ha vinto, ed è stata ospite di Le Storie di Mirko e Una pezza di Lundini.

Artista poliedrica e mente geniale, Nicole Rossi non è solo un’attrice, ma anche una appassionata di arte e di musica. Nel 2020 ha debuttato come scrittrice con il suo romanzo intitolato Isolament(e)o con De Agostini, mentre nel 2022 è uscito Arya, un romanzo edito Sperling & Kupfer.

Dal punto di vista sentimentale l’attrice è stata legata per diverso tempo a Riccardo Paolino e ha rivelato di essere bisessuale. “Il coming out più difficile è stato quello verso me stessa – ha confessato . Non è stato facile capire e accettare che veramente potessi provare qualcosa per una donna, era come se questa consapevolezza distruggesse una favola che mi avevano sempre raccontato. Ed è per questo che bisogna cambiare narrativa e mostrare la realtà di chiunque altrimenti ci dobbiamo scontrare con dei paragoni che non ci raccontano. Il mio coming out come persona bisessuale all’inizio non veniva preso in considerazione essendo stata più spesso con uomini e questo mi ha sempre ferita”.

Cos’è Sotto Sanremo

Ma cos’è Sotto Sanremo? Si tratta di un format in onda su RaiPlay dal 23 febbraio al 1 marzo: ben sette puntate che hanno come scopo quello di svelare il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Al timone del format non solo Nicole Rossi, ma anche Elisa Maino, nota influencer, e Anna Lou Castoldi, figlia di Morgan e di Asia Argento.

Le tre protagoniste si muoveranno nel backstage della manifestazione, ma anche nella città, svelando curiosità e particolarità di una manifestazione capace di unire un paese intero.

“Sanremo sarà visibile in Italia e ovunque nel mondo su Raiplay, con la diretta in lingua dei segni e tutti i contenuti originali compresa la conferenza stampa – ha confermato Elena Capparelli, direttrice di Raiplay -. I contenuti di Radio 2 e interviste e tutti i contenuti in versione audio su Raiplay Sound. Sotto l’Ariston realizzeremo il programma Sotto Sanremo dove saranno raccontati i dietro le quinte. Dal 20 febbraio è disponibile lo speciale Teche Linea a Sanremo dal 1960 tutte le edizioni raccontate attraverso i collegamenti giornalistici da Gaber alle persone ingaggiate per la clac”.