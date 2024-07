Fonte: IPA Angelica Donati e Fabio Borghese

Il mese di giugno è stato intenso: tanti vip si sono sposati, come la figlia di Milly Carlucci, Angelica Krystle Donati con il Principe Fabio Borghese. Il 29 giugno la coppia è convolata a nozze in Toscana, esattamente in provincia di Pistoia, a Monsummano Terme. Nozze felici e in grande stile, alla presenza di 200 invitati. E ora a rompere il silenzio è la Donati, che ha scelto di commentare le critiche relative alla differenza d’età tra lei e il marito.

Angelica Donati replica alle critiche sulla differenza d’età con Fabio Borghese

Fiori d’arancio per Angelica Krystle Donati e il Principe Fabio Borghese: il matrimonio è stato organizzato nella tenuta della famiglia Borghese, una delle più importanti in Italia, di nobilissime origini che arrivano fino a Papa Paolo VI. “Il giorno del matrimonio non ho avuto né ansia né paura: ero estremamente convinta di quello che stavo andando a fare, ed è stato bellissimo”, ha raccontato la Donati a Vanity Fair. Un momento unico e speciale per la coppia, certo, ma anche per il papà Angelo Donati: Angelica è l’unica figlia femmina di Milly Carlucci e Angelo Donati, quindi l’ha accompagnata all’altare.

Il matrimonio, sebbene in grande stile, è stato sobrio, ricercato, come nel volere della coppia. La Donati ha spiegato di non aver mai avuto il matrimonio come sogno o desiderio, un impegno importante da rispettare e onorare. A farle cambiare idea è stato Fabio Borghese, Principe e manager di Enel. “Le cose hanno preso una piega molto naturale che ci ha portato a voler costruire una vita insieme”. Ed è lui l’uomo con cui ha intenzione di trascorrere il resto della sua vita.

Una scelta, la sua, che non è stata priva di critiche. Sotto il post condiviso dalla Carlucci, che si è congratulata con la coppia dopo il giorno felice, non sono mancate osservazioni fuori luogo: “Ma è lo sposo o è il padre?”, un chiaro riferimento alla differenza d’età che intercorre tra Borghese e la Donati. “Le critiche mi fanno ridere”, ha puntualizzato la Donati. E con ogni ragione.

La storia d’amore tra Angelica Donati e Fabio Borghese

“È vero che tra noi c’è una differenza d’età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito”. Le nozze tra Angelica Donati e Fabio Borghese sono state annunciate con uno scoop di Dagospia agli inizi del 2024.

Borghese, classe 1965, e la Donati, nata nel 1986, hanno una differenza d’età di 21 anni. Ma non è uno scoglio, bensì un arricchimento. Per Borghese, queste non sono le prime nozze: ha alle spalle un matrimonio e ha avuto tre figli, Alessandro, Sofia e India. La coppia felice ha in programma il viaggio di nozze a settembre, e la speranza è di costruire con Borghese qualcosa di grande. “Qualcosa che da soli non saremmo mai riusciti a fare”.