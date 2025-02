Giancarlo Magalli a La Volta Buona: “Una persona orribile ha distrutto il mio matrimonio”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Giancarlo Magalli è tornato a raccontarsi senza filtri durante la sua ospitata a La Volta Buona, il talk show di Caterina Balivo. Il conduttore, noto per la sua ironia tagliente e la lunga carriera televisiva, ha aperto una finestra sulla sua vita privata, svelando dettagli inediti sul suo matrimonio con Valeria Donati. Le sue parole hanno lasciato tutti senza fiato: “Una persona orribile ha distrutto il mio matrimonio”. Un racconto che mescola sentimenti, tradimenti e un addio che non è mai stato del tutto metabolizzato.

La confessione di Magalli: “L’ha manipolata e portata via da me”

Giancarlo Magalli e Valeria Donati sono stati sposati per quasi vent’anni, un’unione solida che ha visto la nascita della loro figlia Michela nel 1994.

Ma come ha rivelato nel salotto televisivo, la loro relazione ha preso una svolta inaspettata quando Valeria, attraversando un momento difficile, si è affidata a uno psichiatra. “Non era un problema di coppia, lei stava solo cercando un aiuto per sé stessa” ha spiegato il conduttore.

Le cose, però, hanno preso una piega diversa. Quella figura di supporto si è trasformata in qualcosa di più invasivo. Magalli ha raccontato con amarezza come quel medico abbia lentamente insinuato nella mente della moglie che fosse proprio il loro matrimonio la causa del suo malessere. “Alla fine l’ha convinta a lasciarmi” ha rivelato, descrivendo un vero e proprio processo di manipolazione.

Ma il colpo di scena più sconvolgente arriva quando svela a Caterina Balivo il retroscena più doloroso: “Dopo che l’ha spinta a separarsi da me, ha deciso di mettersi con lei”. Una confessione che ha lasciato tutti senza parole, un racconto amaro su una fiducia tradita e un amore sottratto. Ma come ha sottolineato Magalli, quella relazione non è durata: “Alla fine si sono lasciati anche loro”.

Chi è Valeria Donati, l’ex moglie di Magalli

Valeria Donati non è mai stata un volto dello spettacolo, ma il suo nome è rimasto legato a quello del conduttore. Nata il 1° maggio 1975, quando ha conosciuto Magalli lavorava come farmacista e aveva solo 23 anni, mentre lui ne aveva già 40. Un amore che all’epoca fece scalpore per la differenza d’età, ma che si rivelò più solido di quanto in molti avrebbero pensato.

Il loro matrimonio nel 1989 fu seguito con grande curiosità e, nonostante il divorzio arrivato nel 2008, i due hanno sempre mantenuto un rapporto cordiale. Anzi, Magalli ha più volte sottolineato come Valeria sia stata il suo “più grande amore”: “Abbiamo vissuto una storia intensa, è stata una parte fondamentale della mia vita” ha dichiarato in un’intervista.

Nonostante il trauma della separazione, oggi il conduttore guarda con affetto al loro legame, inserendolo in quella che lui stesso definisce “una famiglia allargata”. “A Natale siamo sempre tutti insieme, le mie due ex mogli con i rispettivi compagni, le mie figlie e i loro fidanzati. Un famiglione che mi riempie il cuore” ha raccontato.

Giancarlo Magalli oggi: tra carriera e vita privata

Dopo un periodo difficile segnato dalla lotta contro un linfoma non-Hodgkin, Magalli è tornato sotto i riflettori con la consueta ironia. “Mi avevano dato due mesi di vita, ma ce l’ho fatta” ha dichiarato con il sorriso, sottolineando come la malattia gli abbia fatto rivalutare i legami più importanti.

Nonostante gli alti e bassi della sua vita sentimentale, oggi Magalli si professa single e sereno. “Sto benissimo nella mia casa dove vivo da trent’anni, con i miei libri e i miei ricordi” ha detto, lasciando intendere di non avere alcuna fretta di ricominciare una nuova storia.

Eppure, il suo racconto a La Volta Buona dimostra che certi dolori non svaniscono mai del tutto. Il tradimento emotivo subito, l’influenza di una persona esterna nel suo matrimonio e la consapevolezza di non aver potuto fare nulla per impedirlo, restano ferite aperte. Ma Magalli, con la sua ironia e il suo spirito indomito, ha trovato comunque il modo di andare avanti.