Alessandro Borghese, il figlio mai conosciuto e il matrimonio: “Mia moglie in sei mesi”

Alessandro Borghese, popolarissimo chef tv nonché figlio di Barbara Bouchet e Luigi Borghese, è tornato a parlare del figlio che non ha mai conosciuto ma di cui si prende regolarmente cura dal punto di vista economico. E poi il grande amore per la moglie Wilma Oliviero: un colpo di fulmine che ha portato ad una lunga relazione, culminata dalla nascita di due bambine.

Alessandro Borghese ha un figlio che non ha mai conosciuto

Alessandro Borghese è tornato a parlare del figlio 19enne che finora non ha mai conosciuto e di cui non ha mai fatto il nome. “Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita”, ha svelato a Il Giorno. Il conduttore di 4 Ristoranti ha avuto il ragazzo nel 2006.

In passato aveva dichiarato: “Una situazione molto delicata: appena mi è stato comunicato ho fatto gli accertamenti del caso e ora gestisco la situazione dal punto di vista economico e legale. Insomma, ho fatto tutto quello che bisognava fare. Certo, mi piacerebbe vederlo ma non ne ho mai avuto l’opportunità, non me lo permettono. Ormai è grande”.

Borghese ora ha ammesso che la situazione non è cambiata più di tanto: “Non è un segreto. Ha 19 anni. Ho saputo di essere padre molto tempo dopo la sua nascita. L’ho riconosciuto e sono tuttora un puntuale sostenitore. Non ho avuto il modo di conoscerlo, l’ho visto su Internet”. Il ragazzo vive infatti all’estero e Alessandro non può condividere con lui la quotidianità.

Il grande amore di Alessandro Borghese

Alessandro Borghese è felicemente sposato: un colpo di fulmine l’ha legato per sempre alla moglie Wilma Oliviero. “Ero a Milano per un’intervista. E chi mi doveva intervistare si chiamava Wilma. Un nome che mi ha incuriosito, mi suonava molto antico. Quando l’ho vista, devo dire che Wilma non era per niente antica. Lei ha lavorato anche in tv: ha partecipato al Tg rosa, A Ok, il prezzo è giusto. Io non sono mai stato fidanzato ufficialmente, avevo storielle. Lei dopo 6 mesi l’ho sposata”, ha ricordato.

“Sì, è stato un grande colpo di fulmine. Io ero fidanzatissima, anche se pensavo solo al lavoro e non a metter su famiglia. Ma lui è stato un ciclone che mi ha letteralmente travolto. E mi piace pensare che sia stato lo stesso anche per Ale. Prima di me, lui ha avuto tantissime amanti, poi però da adulti consapevoli abbiamo messo in discussione le nostre vite precedenti e ci siamo scelti. Ci siamo sposati in fretta perché, se credi nella coppia, il matrimonio definisce bene i ruoli, suggella l’amore, non è solo un pezzo di carta”, aveva affermato in passato Wilma su questo incontro.

Divertente la proposta di matrimonio, come svelato dallo stesso Borghese. Erano in aereo e c’era una turbolenza. I passeggeri erano spaventati. Borghese notò due posti liberi più avanti: “Le ho detto: “Spostiamoci”. Ma lei capisce Sposiamoci. E risponde emozionata: siii. Non ho voluto deluderla e l’ho sposata davvero”.

Wilma e Borghese hanno avuto due figlie: Arizona, nata nel 2012, e Alexandra nel 2016. “Abbiamo due ragazze stupende. Io sono gelosissimo delle mie figlie”, ha confidato lui. Ma “mi do i pizzicotti per stare zitto e le lascio fare”.

Nato a San Francisco, Borghese ha vissuto tra Roma, Parigi, Londra e New York. Ma è a Milano che ha scelto di fermarsi. Per la moglie, appunto. “Qui ho trovato l’amore, ho sposato Wilma, abbiamo messo su famiglia e ho scelto di stabilirmi in città. Sono romanissimo sotto tanti punti di vista ma ho un’attitudine milanese. Milano è l’unico luogo in cui sono preciso, puntuale”.