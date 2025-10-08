Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Alessandro Borghese ha un figlio mai conosciuto: cosa fa oggi

Alessandro Borghese è senza dubbio uno dei personaggi televisivi più apprezzati d’Italia. Nel corso degli anni ha saputo trasformarsi, divenendo ben più di uno chef televisivo. Ormai rientra in quella sfera di personaggi che il pubblico ritiene quasi di famiglia. Dietro sorrisi e ironia, però, si nasconde una storia personale molto delicata. Qualcosa di cui ha avuto il coraggio di parlare in tempi recenti.

La vita privata

Alessandro Borghese ha oggi 49 anni ed è sposato con Wilma Oliviero. La coppia ha costruito una splendida famiglia e proprio in funzione di questo progetto, ha spiegato lo chef, ha scelto di stabilirsi in una città.

In una precedente intervista si è definito “romanissimo”. Al netto di ciò, però, ha descritto la sua attitudine come “milanese”. Dal loro matrimonio sono nate due figlie: nel 2012 Arizona e nel 2016 Alexandra. Le due piccole sono il centro del suo mondo e ne è particolarmente geloso. Borghese è però papà anche di un ragazzo, che però non fa parte della sua vita.

Un figlio lontano

Come detto, in precedenza Borghese aveva deciso di aprirsi sulla sua vita privata, svelando un aspetto inedito e molto delicato. Ha avuto un altro figlio prima delle due che sta crescendo con sua moglie. Non aveva però saputo di questa gravidanza. Ha scoperto d’essere padre molto dopo la sua venuta al mondo.

Lo ha riconosciuto e partecipa economicamente alla sua crescita ma, nonostante ciò, non ha avuto modo di conoscerlo. In passato aveva detto d’essersi limitato a vederlo online. Il motivo? “Dinamiche un po’ particolari, di cui non posso parlare”.

Una situazione complessa, che non rientra unicamente nelle sue capacità d’azione. Al tempo stesso, però, una limitazione gravosa sui propri sentimenti. Una violenza emotiva che gli fa chiaramente male.

Intervistato da Gianluca Gazzoli a The BSMT, è tornato sull’argomento, fornendo qualche dettaglio in più. Suo figlio ha oggi 19 anni e, purtroppo, i due non hanno ancora avuto la possibilità di incontrarsi.

È il frutto di una passione scatenata in un’altra vita, quella in cui Borghese era un giramondo. Il giovane non vive in Italia e nella vita ha deciso di dedicarsi alla musica. Qualcosa che riempie d’orgoglio suo padre: “Ho notizie. Mi tengo informato su di lui, sempre. È un artista. Fa il musicista ed è bravo”.

Nonostante la grande distanza, suo figlio sa perfettamente chi è il padre. Non c’è ancora stata una visita ma nella vita non si sa mai, dice. “Non lo nascondo perché è una vita, è una cosa bella. Certo, lui è già grande ma vedremo cosa accadrà Non escludo nulla”.

Dietro le parole dello chef c’è il peso delle “dinamiche particolari” che rendono questa storia più complessa di quanto appaia dall’esterno. Eppure, nonostante tutto, Borghese non ha mai voltato le spalle alle sue responsabilità e non ha mai smesso di considerare quel ragazzo parte integrante della sua vita, anche se vissuta a distanza.