Cristiano Malgioglio: “Mi sono sposato”. L’annuncio davanti a Carlo Conti

L'artista ha rivelato di aver compiuto il grande passo in occasione del "Tim Summer Hits" in Piazza del Popolo

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Martina Dessì

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Cristiano Malgioglio: “Mi sono sposato”. L’annuncio davanti a Carlo Conti
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Cristiano Malgioglio
Chi è Cristiano Malgioglio? Qual è il significato di Tim Summer Hits? Quando andrà in onda lo show?

L’estate musicale italiana è ufficialmente partita con il botto. Nella serata di domenica 21 giugno, Piazza del Popolo a Roma ha fatto da cornice alla prima, attesissima registrazione del Tim Summer Hits, lo show musicale di Rai Uno che, come da tradizione, fa colonna sonora ai prossimi mesi. A guidare la kermesse sul palco una coppia di conduttori già affiatata da diversi anni: il veterano Carlo Conti e la brillante Andrea Delogu.

La serata è stata un susseguirsi di emozioni, colpi di scena e performance di altissimo livello che il pubblico televisivo potrà gustare su Rai1 nelle serate del 17, 21, 24 e 31 luglio, seguite poi da una puntata speciale il 7 agosto che raccoglierà il meglio di questa edizione. Ma, al di là della musica, è stato un momento di gossip a rubare la scena, lasciando letteralmente spiazzato Carlo Conti.

L’annuncio di Cristiano Malgioglio

Il protagonista dell’imprevisto è stato, come prevedibile, Cristiano Malgioglio. Dopo aver infiammato la piazza presentando il suo nuovo brano inedito, Amore di contrabbando, l’artista è stato interpellato dal conduttore, che ha riportato una curiosità della sua collega: “Andrea Delogu mi ha chiesto di chiederti se sei innamorato!”. La risposta di Malgioglio non si è fatta attendere e ha lasciato il pubblico e il conduttore a bocca aperta: “Volevo dirti che mi sono sposato!”.

In un misto di incredulità e divertimento, Conti ha tentato di approfondire, domandando chi fosse la fortunata o il fortunato e se questa persona ne fosse a conoscenza. Ma il cantautore, con il suo tipico atteggiamento sibillino e un sorriso enigmatico, ha chiuso il siparietto con una battuta: “Non lo sa nessuno!”. Un annuncio che, vero o provocatorio che sia, conferma ancora una volta la capacità di Malgioglio di tenere banco, in attesa di rivederlo presto, anche quest’anno, nel ruolo di giurato a Tale e Quale Show.

Gli altri ospiti

Ma la serata romana non è vissuta solo di colpi di scena. Il parterre degli artisti è stato di prim’ordine. Ad aprire le danze è stata Annalisa, che ha regalato un medley travolgente dei suoi successi, per poi lanciare il brano estivo e annunciare, con grande emozione, il suo primo concerto allo stadio San Siro nel giugno del 2027. Grande entusiasmo anche per il ritorno a sorpresa sul palco di Marco Mengoni, che ha duettato con Angelina Mango su Canto d’amore, mandando in tilt i fan che già avevano intuito la sorpresa dai social.

Non sono mancati poi i beniamini del pubblico: da Fulminacci, che ha giocato in casa ricevendo un abbraccio caloroso dalla sua Roma, a Emma, che ha diviso il palco con Rkomi sulle note di Vacci Piano. Spazio anche ai giovani talenti, come il vincitore di Amici Lorenzo Salvetti e l’artista Settembre, oltre all’attesissimo ritorno di Rovazzi, pronto a far ballare l’Italia con il suo nuovo tormentone estivo realizzato insieme ad Arisa e Nino D’Angelo.

Il Tim Summer Hits continua le sue registrazioni a Roma anche questa sera, lunedì 22, oltre al 23 e 24 giugno, confermandosi, ancora una volta, l’evento clou dell’estate italiana.

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