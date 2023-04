Iva Zanicchi, brutta caduta dalle scale: immobile a letto si sfoga su Instagram

Fonte: Ansa Iva Zanicchi

Paura per Iva Zanicchi, infortunata e costretta a restare a letto dopo una brutta caduta dalle scale. La cantante ha vissuto una disavventura al ritorno a casa dopo la fine delle riprese de Il Cantante mascherato, conclusosi la scorsa domenica e, oggi, ha raccontato sui social cosa è accaduto.

La cantante 83enne, caduta dalle scale, è stata prontamente soccorsa e, dopo i primi accertamenti, ha preferito restare nella propria abitazione, rifiutando il ricovero ospedaliero. Adesso le condizioni sono stabili e non preoccupanti, anche se dovrà restare sotto stretto controllo medico per i prossimi giorni.

Iva Zanicchi dopo la caduta: “È stato orribile”

L’incidente è stato raccontato dalla stessa Iva Zanicchi che, con un video sul suo profilo Instagram, ha raccontato ai fan la disavventura, direttamente dal letto sul quale riposa: “È un’immagine un po’ insolita, scusate, non vorrei spaventarvi. – esordisce la cantante con l’ironia che la contraddistingue – Sono caduta dalle scale, una caduta orribile che un altro si sarebbe ammazzato”.

“Mi volevano portare in ospedale, ma io sono voluta rimanere a casa, – continua la cantante – mi hanno messo a letto immobile per 3 o 4 giorni. Ho fatto le lastre, niente di grave, forse sospettano qualche piccola microfrattura. Se posso rimanere a casa bene, altrimenti andrò qualche giorno in ospedale. Ve lo volevo preannunciare, vi tengo aggiornati”. Per poi concludere con una frecciatina agli hater: “Non godete, mi raccomando!”.

Il video, nonostante la paura e il dolore, si conclude con allegria e Zanicchi si concede anche una canzoncina: “Bisogna sempre pensare positivo perché sono viva – accenna sulle note del famoso brano di Jovanotti – e non perdete il buon umore! Io vi voglio bene, vi mando un abbraccio”.

Iva Zanicchi: il sostegno degli amici su Instagram

A consolare Iva Zanicchi in questo momento difficile sono accorsi, pronti e numerosi, i fan della cantante. Tra loro, anche volti noti del mondo dello spettacolo, arrivati a offrire il proprio sostegno e auguri di pronta guarigione alla cantante. “Sei una forza della natura. Ti auguro una ripresa veloce” ha scritto Elga Enardu. “Forza Iva” ha replicato Alberto Matano, un divertente “Ma nooo” è stata invece la risposta di Paola Perego. Presente anche Paola Barale: “Dai che sei una roccia” e la cara amica Simona Ventura: “Ma Iva, cosa combini? Rimettiti presto”.

Le fatiche di Iva Zanicchi ne Il cantante mascherato

L’incidente è avvenuto terminate le riprese de Il cantante mascherato, lo show Rai condotto da Milly Carlucci che, quest’anno, ha visto trionfare il ballerino Samuel Peron. Tra i giurati, impegnati a scoprire chi si nasconde dentro i buffi costumi, anche Iva Zanicchi, in compagnia di Serena Bortone, Christian De Sica, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

“È un’esperienza molto divertente” ha raccontato la cantante intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni. L’ennesimo impegno televisivo di Zanicchi che, ammette: “Stare ferma mi mette angoscia. Mi sento in colpa. Mi sembra di sentire la voce di mia mamma che dice: ‘Su alzati, non stare lì a poltrire’. Devo essere sempre in movimento”. Ci auguriamo allora che passino presto questi giorni che la cantante sarà costretta a trascorrere a letto, in un riposo assoluto.