Milena Miconi, sorpresa del marito al “GF Vip”: “Sono pronto a risposarti”

Milena Miconi è entrata nella Casa più spiata d’Italia a gara già iniziata e nessuno, in primis lei stessa, avrebbe mai scommesso sulla sua permanenza al GF Vip. Eppure siamo giunti alla semifinale dell’edizione più lunga di sempre del reality e lei è ancora lì, tra le mura colorate del loft di Cinecittà, riuscendo a conquistare il cuore dei coinquilini e dei fan a suon di bellezza, eleganza e una classe propria solo di poche. A dimostrazione di come non servano necessariamente urla e strepiti per fare strada, come ha ribadito il marito Mauro Graiani, che si è reso protagonista di un’emozionante sorpresa.

“GF Vip”, Milena Miconi riceve una sorpresa dal marito

Scegliersi ogni giorno da 22 anni, nel bene come nel male, nei momenti belli e anche in quelli meno belli. È quel che fanno Milena Miconi e il marito Mauro Graiani, con il quale condivide la vita e due splendide figlie, Sofia e Agnese. Un amore grande nato quando l’attrice era all’apice della sua popolarità, grazie al successo come primadonna del Bagaglino, e che ha resistito al tempo e alle difficoltà.

Non si erano mai separati tanto a lungo Milena e il suo amato Mauro e ha risentito parecchio del peso di tale mancanza nei mesi di permanenza al GF Vip, tanto da aver pensato di abbandonare in anticipo la Casa. Arrivata quasi alla finale con il suo charme e la sua immensa eleganza, con i toni morigerati e così diversi a quelli a cui siamo abituati (i litigi al GF Vip sono all’ordine del giorno), la Miconi non si aspettava di ricevere una sorpresa dall’uomo della sua vita e, grazie ad essa, abbiamo scoperto di più su un rapporto bello da fare invidia.

Mauro Graiani emoziona con le parole per la sua Milena

“Ti devo dire una cosa importante – ha esordito Mauro Graiani dopo aver fatto capolino in giardino -. Non credevo che riuscissi ad arrivare fino a questo punto. Quante volte ci siamo detti se fosse il caso di partecipare al reality (…). Anche la differenza d’età, tutto sommato, poteva pesare e invece mi hai stupito. Mi hai stupito perché hai sempre avuto la consapevolezza di quello che stavi facendo: sei in televisione, entri nelle case della gente, bisogna essere educati, bisogna rispettare, si può sbagliare nel gioco per carità [si riferisce agli episodi che hanno spinto la produzione del GF Vip a prendere provvedimenti, ndr], però realmente io sono fiero di quello che hai fatto“.

Un uomo che gioisce per i successi della moglie, nonostante la lontananza faccia sentire il suo peso, che si dichiara “felicissimo” perché “era da tanto che non ti vedevo vivere quel poco di adolescenza che tu ti sei inevitabilmente negata”. Un uomo che è talmente innamorato della donna che considera anche la sua migliore amica, al punto da dirle le parole più dolci che si potrebbe sperare di ascoltare: “Non vedo l’ora di riabbracciarti, sono pronto a risposarti, se vuoi ci risposiamo quando vuoi”.

“Conosco Mauro per la prima volta e capisco perché tu ti sia innamorata di un uomo come lui”, ha commentato Alfonso Signorini dopo questo momento ad alto tasso di romanticismo. E non potremmo essere più d’accordo con il conduttore.