“So perché sei così”: Orietta Berti affonda Antonella, è scontro al “GF Vip”

Al Grande Fratello Vip 7 è scontro frontale tra Orietta Berti e Antonella Fiordelisi. La concorrente si è nuovamente lamentata dei costanti attacchi dell’opinionista a lei indirizzati, e non ne ha fatto mistero nemmeno nella puntata di questa sera. Tuttavia la cantante ha voluto prendere parola, difendendosi dalle accuse di essere stata arrogante e poco sensibile nei confronti della ragazza. E lancia una sonora stilettata anche ai suoi genitori: “Mi hanno ripagato con delle volgarità”.

“GF Vip”, Orietta Berti contro Antonella Fiordelisi: è scontro in diretta

A distanza di due settimane dalla finalissima del 3 aprile, il Grande Fratello Vip 7 regala ancora forti emozioni in puntata. A prendersi la scena, questa sera, sono state in particolare Antonella Fiordelisi e Orietta Berti, protagoniste di un infuocato scontro a distanza. Tutto è nato dal malessere della concorrente, demoralizzata per essere sempre nel mirino delle critiche, soprattutto quelle dell’opinionista: “Il problema di fondo è che, ogni volta che vengo in studio o c’è un televoto, io vengo costantemente attaccata. Che sia Orietta o che venga detto qualcosa… Sento tante energie negative che mi buttano giù”.

I malumori della giovane schermitrice trovano però la pronta replica della Berti che, dallo studio, nega di averle rivolto offese ma di averle solo dato consigli: “Antonella, io non ti ho mai offesa. Le ho detto che è un’arrogante e una maleducata, che non rispetta gli altri, ma questa non è un’offesa. Dalla prima puntata ti ho dato dei consigli, e tu dall’alto della tua altezzosità mi hai guardato come a dire: ‘Cos’ha questa brutta vecchiaccia da dare consigli a me?'”.

Tuttavia l’attacco di Orietta Berti è diretto anche ai genitori di Antonella, che negli ultimi giorni hanno rivolto dure critiche alla cantante per la presa di posizione contro la figlia: “Ti ho solo dato dei consigli e ho visto che i tuoi genitori mi hanno ripagata con delle volgarità molto importanti e molto cattive nei miei confronti”. E aggiunge: “Deduco questo: tu sei così e so già perché sei così, non c’è bisogno che tu lo spieghi qua davanti alle telecamere”.

Orietta Berti gela Antonella: “Voltagabbana dai tuoi genitori”

Dalla Casa prende parola Antonella Fiordelisi, che rivendica di non aver goduto di corsie preferenziali per diventare una concorrente del reality: “Visto che mi ha detto che mi devo guadagnare la pagnotta, volevo dire che a me questa cosa non puoi venire a dirla. Perché io non sono né figlia di qualcuno che ha fatto tv, né sorella di… Volevo dire che una come Orietta, che non sa la mia storia e quello che ho dovuto fare io, non può venire a dirmi: ‘Devi guadagnarti la pagnotta’“.

Orietta Berti però controbatte, tirando in ballo il suo lavoro da influencer: “No, io so tutto di te, ho letto la tua biografia. Uno che si fa Instagram, non è un lavoro quello. Tutti hanno Instagram”. Alfonso Signorini chiarisce che una pagina Instagram seguitissima e ricca di followers rappresenta un lavoro e una buona fonte di reddito, ma la cantante torna ad attaccare nuovamente Antonella e la sua famiglia: “Non voglio questo voltagabbana dai tuoi genitori. Io ti ho dato solo dei consigli, dalla prima puntata. E ti ho anche detto che devi stare attenta a rispettare il pubblico, perché dopo il pubblico si rivolta. Perché oggi ce l’hai e domani non ce l’hai più”.

Per smorzare le tensioni interviene Signorini, che offre ad Antonella un saggio consiglio: “L’esperienza e i consigli di una donna come Orietta Berti non vanno presi alla leggera. Questa è una donna che ha quasi 80 anni ed è ancora lì. E quindi una ragione ci sarà“.

Antonella Fiordelisi eliminata: il suo “GF Vip” termina qui

Non è una serata semplice per Antonella Fiordelisi. Oltre al litigio con Orietta Berti, infatti, la concorrente è andata incontro ad un colpo di scena che l’ha definitivamente messa fuori dai giochi. Il pubblico, infatti, ha deciso che è proprio lei a dover essere eliminata: al televoto si salvano Nikita Pelizon, Milena Miconi e Giaele De Donà.

Un esito a tratti spiazzante, considerando che la schermitrice è stata (nel bene e nel male) una delle grandi protagoniste di questa edizione. La maggior parte delle dinamiche del reality hanno infatti orbitato attorno a lei, dalla love story tra alti e bassi con Edoardo Donnamaria ai litigi e scontri di fuoco con i coinquilini della Casa. Per lei, però, è tempo ora di uscire dalla Porta Rossa, ritornare alla vita di tutti i giorni e riabbracciare gli affetti più cari, dalla famiglia al suo Edoardo.