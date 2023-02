“Siete depressi?”: bufera su Antonella Fiordelisi al “GF Vip”. Il pubblico non perdona

Fonte: IPA "GF Vip", Antonella Fiordelisi nella bufera: cos'è successo

Antonella Fiordelisi è al centro di una nuova polemica, questa volta legata ad uno scivolone che non è passato indifferente e che ha ricevuto la pronta condanna del pubblico sul web. Al Grande Fratello Vip 7, nel corso di una partita a biliardo con Edoardo Donnamaria, la concorrente è incappata in una spiacevole frase chiedendo ad alcuni coinquilini lì presenti: “Ma siete depressi?“. Il tema della salute mentale, associato a questa dichiarazione, non è affatto piaciuto e sui social si sono sollevate proteste e indignazione.

“GF Vip”, scivolone di Antonella Fiordelisi: la reazione di Donnamaria

In un contesto televisivo come il Grande Fratello Vip 7, dove le telecamere ti riprendono 24 ore su 24 e non sono consentiti margini di errore, le parole vanno ben calibrate. Lo sa bene, per esempio, Riccardo Fogli che, complice una presunta espressione blasfema pronunciata nella Casa, è stato squalificato dal gioco con l’accusa di bestemmia a poche ore dal suo ingresso.

Tuttavia, nelle ultime ore, anche Antonella Fiordelisi è incappata in uno scivolone “verbale” che ha fatto infuriare e non poco il pubblico. Nel corso di una partita di biliardo con Edoardo Donnamaria nella Casa, la concorrente si è rivolta ad alcuni coinquilini lì presenti con la seguente affermazione: “Mamma ma come siete agitati. Ma siete depressi? Avete dei problemi voi, eh?”.

L’intenzione era probabilmente quella di chiedere loro il motivo dei loro comportamenti, ma il risultato è stato piuttosto dannoso. “Eh, quindi? Cos’è, mental shaming? Non capisco” le chiede Donnamaria, continuando a giocare. “No, mental coach”, gli risponde la giovane schermitrice. Ma il volto di Forum, indispettito dalla frase della Vippona, tenta di farle capire l’errore accusandola di aver scherzato su una tematica così delicata come la salute mentale: “Te la prendi con persone che hanno dei problemi mentali? Brava”.

Antonella Fiordelisi, è polemica sul web: “Pessima uscita”

Oltre alla severa ammonizione di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è stata travolta sui social da un’ondata di proteste ed indignazione. Scherzare in questo modo sulla salute mentale è un atto scellerato, ritengono molti telespettatori del Grande Fratello Vip 7, soprattutto per chi ci è passato davvero nel corso della vita.

“La viziata con la sua educazione e sensibilità”, scrive un utente condividendo su Twitter il video di quel brutto scivolone. C’è anche chi nota nelle sue parole una discordanza di fondo: “A parte il commento che non c’entra niente in quel contesto, è stata una pessima uscita. Essere depressi non vuol dire avere problemi mentali e soprattutto detto con quel disprezzo”. E chi la condanna apertamente: “Cara Antonella la depressione è una cosa seria, e tu che sei così “sensibile” dovresti saperlo”.

Una vera e propria bufera mediatica, frutto di uno scivolone verbale che il pubblico non ha alcuna intenzione di perdonarle. Antonella Fiordelisi, sin dall’inizio del suo percorso a Cinecittà, ha fatto parecchio parlare di sé. I tira e molla continui con Edoardo Donnamaria, gli scontri con Oriana Marzoli, il clima di distacco di una buona fetta della Casa che non approva i suoi comportamenti. Infine, le accuse di poca sensibilità su un tema così delicato: il caso “Marco Bellavia”, forse, non ha ancora insegnato nulla.