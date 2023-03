Ilary Blasi e Alvin, il loro (vero) rapporto: le parole di Vladimir Luxuria

Se c’è un duo che abbiamo spesso amato, è composto proprio da Ilary Blasi e Alvin. Una “coppia televisiva” iconica, estremamente alla mano, sempre pronta alla battuta e allo scherzo, che magari possono essere travisati a prima vista, soprattutto se non si conosce bene la storia di questa amicizia. Negli ultimi tempi si è tanto discusso di una presunta lite tra l’inviato e la conduttrice dell’Isola dei Famosi: a chiarire la situazione è stata anche Vladimir Luxuria.

Il rapporto tra Ilary Blasi e Alvin: parla Vladimir Luxuria

Come sono nate le voci del presunto litigio tra Ilary Blasi e Alvin, al secolo Alberto Bonato? Secondo una indiscrezione condivisa da Di Più. “Ilary e Alvin non si sopportano più“. Si parlava addirittura di un ultimatum, dato proprio dall’inviato alla produzione. “O io o lei, per quanto mi riguarda la mia esperienza all’Isola finisce qui”. Alla fine, però, tutto si è risolto per il meglio.

Hanno anche condiviso dei post su Instagram, scherzando su questa presunta lite: prima Alvin e poi Ilary si sono “divertiti” mostrando che il loro rapporto non è per nulla incrinato. A parlarne è anche Vladimir Luxuria al settimanale Mio. “Tutte stupidaggini! Penso che Ilary e Alvin si stimino tantissimo. Si punzecchiano molto ed è divertente così”.

Le parole di Vladimir Luxuria su Bastian Muller

Nel corso dell’intervista, la Luxuria ha anche menzionato Bastian Muller, l’imprenditore tedesco che è riuscito a entrare nel cuore della Blasi, tanto che ormai, come ha riportato anche Chi, sono avvenute le presentazioni in famiglia. “Mi diverte molto, perché prendo in giro Ilary inviandole i messaggi in tedesco e lei se la ride”. E ha aggiunto: “Bastian è bello? Perché Ilary forse non lo è? Bastian più bello di Francesco Totti? Ogni uomo ha il suo fascino”, una chiosa perfetta per evitare qualsiasi gaffe.

Come è nata l’amicizia tra Ilary Blasi e Alvin

Amici da più di vent’anni, Ilary Blasi e Alvin hanno sempre avuto un legame speciale, che va ben oltre il mero sentimento. “Tra me e Ilary è nata un’amicizia vera e sincera da subito”, aveva raccontato l’inviato proprio a Di Più Tv. Spesso, infatti, si è molto discusso di una presunta “relazione”, mai confermata e sempre smentita a favore di un’amicizia sincera, vera, che va ben oltre le dinamiche televisive.

Del resto, non è affatto un legame consolidato solo di recente: si sono conosciuti nel programma CD: Live. Poi, come capita nel mondo dello spettacolo, si sono divisi, per ritornare a condurre insieme Eurogames, una versione 2.0 di Giochi Senza Frontiere. In seguito sono rimasti in contatto, mantenendo un rapporto unico, ma anche scherzoso, senza mai prendersi troppo sul serio.

“Con Ilary l’amicizia è rimasta”, a dimostrazione di come, nonostante abbia avuto modo di lavorare con tantissime colleghe, con la Blasi c’è sempre stato quel qualcosa in più. “Ci conosciamo da 24 anni, siamo come fratello e sorella, un po’ ci ha stupito questa attenzione sul nostro modo di comunicare”, aveva raccontato Alvin in occasione di un video collegamento con Casa Chi, la versione social del settimanale.